"Filistinli davasına sahiptir"

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, "Eğer bir millet istiklaline sahip çıkıyorsa, hedefine bağımsızlık koyuyorsa o millet mazlumluğu kabul etmeyen bir millettir. Filistinli, başı diktir, davasına sahiptir. Filistinli, ölünceye kadar da buna devam edecektir. Bizim için önemli olan budur" dedi.

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ve Türk Tarih Kurumu iş birliğiyle SDE konferans salonunda "İşgalin 101. Yılında Zulme Direnen Selam Diyarı Filistin" başlıklı program düzenlendi.

Salonda program öncesinde Kudüs'ün tarihini anlatan fotoğraflar sergilendi.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Turan, Filistin'in her yönüyle ele alındığı programın açılışında yaptığı konuşmada, Filistin davası gibi mukaddes bir davayı konu alan bir toplantıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Filistin davasının geçmişten günümüze yapılan mücadelelerin en mukaddes örneklerinden biri olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti:

"Biz tarihçiler, savaşları çeşitli kategorilere ayırırız. Geçmişten günümüze kadar devam ettiği şekliyle... Bunlardan birincisi dava, kültür ve medeniyet savaşlarıdır. İkincisi özellikle yeni ve yakın çağdan itibaren dünyayı sarmala alan emperyalizm savaşları. Üçüncüsü de milli mücadele savaşlarıdır. Kutsal olan da milli mücadele savaşlarıdır. Filistin mücadelesi de hakikaten dünyaya mal olmuş mücadele savaşıdır. Çünkü sadece bölgesel güçlerin buraya yüklenmesiyle veya taraf olmasıyla gerçekleşen bir savaş fiili değil, topyekün, adına küresel sistem dediğimiz doyumsuz örgütlenmenin taraf olduğu bir mücadeledir."