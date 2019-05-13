Filistinli Devabişe ailesinden İsrail mahkemesine tepki

İşgal altındaki Batı Şeria'da 2015'te Yahudi yerleşimciler tarafından evlerinin kundaklanması sonucu 3 ferdini kaybeden Devabişe ailesi, sanıklardan birinin avukatı ile savcılık arasında "kasıtlı cinayet suçlamasından beraat ettirilmesi için" perde arkasında yapılan anlaşmanın İsrail mahkemesince kabul edilmesini kınadı.

Yaklaşık dört yıl önce yaşanan saldırıda hayatını kaybeden Saad Devabişe'nin kardeşi Nasr Devabişe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir sanık avukatı ile İsrail Devlet Savcılığı arasında "kasıtlı cinayet suçlamasından beraat ettirilmesi için" yapılan anlaşmanın mahkeme tarafından onaylamasını şiddetle kınayarak, bunu "İsrail yargısının terör suçuna ortak olması" olarak nitelendirdi.

Kararın adil olmadığını ve bunun yerleşimci çeteleri yeni suçlar işlemeye teşvik ettiğini söyleyen Devabişe, "İsrail yargı sistemine güvenmiyoruz. Ancak davayı Filistin makamlarıyla koordineli şekilde Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşıyabilmek için İsrail mahkemelerindeki tüm yasal adımları atmaya mecburuz." dedi.