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Filistinli direniş grupları, İsrail askeri aracının vurulma görüntülerini yayınlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 00:37 | Son Güncelleme

Filistinli direniş grupları, İsrail askeri aracının vurulma görüntülerini yayınlandı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail askerlerini taşıyan askeri aracın, Gazze'nin doğu sınırında vuruluş anını gösteren bir video yayınladı.

Kassam Tugayları ile Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan ortak yazılı açıklamada, yayınlanan video görüntülerinin, Gazze'nin doğu sınırında İsrail askerlerini taşıyan askeri aracın Kornet füzesiyle vurulma anına ait olduğu kaydedildi.

Kassam Tugayları ile Kudüs Seriyyeleri, söz konusu saldırının, Filistin Direniş Grupları Ortak Operasyon Odası'nın operasyonları kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.

Cumartesi gecesi Gazze'deki grupların askeri kanatlarını içine alan Ortak Operasyonlar Odası tarafından yayımlanan bildiride, "işgalci İsrail'in işlediği suçlara karşı daha önce görülmemiş şekilde cevap verileceği" belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Direniş Grupları Ortak Operasyon Odası Gazze israil

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