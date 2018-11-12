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Filistinli direniş grupları İsrail'e saldırıyı üstlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 22:20 | Son Güncelleme

Filistinli direniş grupları İsrail'e saldırıyı üstlendi

Filistinli direniş grupları, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırı yakınlarında İsrailli askerleri taşıyan otobüsün hedef alındığı saldırıyı üstlendi.

Hamas ve İslami Cihad Hareketi gibi grupların silahlı kanatlarının yer aldığı Filistinli Direniş Grupları Ortak Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Mücahitlerimiz, Cibaliya'nın doğusunda Ahraş Meflasim bölgesinde 16.32'de (yerel saatle) kornet füzesiyle İsrailli askerleri taşıyan otobüsü hedef aldı." denildi.

Açıklamada, bu operasyonun bir grup İsrail askerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlediği ve 7 Filistinlinin şehit olmasına neden olan saldırıya karşılık gerçekleştirildiği aktarıldı.

Öte yandan İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyinde bir eve hava saldırısı düzenledi. Ölen ya da yaralanan olmayan saldırıda ev tamamen yıkıldı.

Gazze'den civardaki Yahudi yerleşim yerlerine roket atılmasının ardından İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze'ye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında 3 Filistinli şehit olmuş, 9 kişi de yaralanmıştı.

Ordudan yapılan açıklamada, akşam saatlerinden bu yana Gazze'den 200'e yakın roket atıldığı, bu roketlerin 60'ının Demir Kubbe isimli hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği aktarılmış, atılan diğer roketlerin büyük bir bölümünün boş arazilere düştüğü ifade edilmişti.

İsrail tarafında ise 1'i ağır 21 İsrailli Gazze'den atılan roketler nedeniyle yaralanmış, ağır yaralı İsraillinin asker olduğu açıklanmıştı.

- Dün de 7 Filistinli şehit oldu

Kassam Tugayları, dün yaptığı yazılı açıklamada, bir grup İsrail askerinin sivil bir araçla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 3 kilometre kadar içlerine girdiğini ve Tugay komutanlarından Nur Bereke'ye suikast düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ise açıklamasında, "Kuvvetlerimiz, Gazze Şeridi'nde bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonun ardından çatışmalar yaşandı." ifadesine yer vermişti.

Yaşanan çatışmada aralarında bir Kassam komutanın da bulunduğu 7 Filistinli şehit olurken, 7 Filistinli yaralanmıştı. İsrail ordusu ise çatışmada 1 askerinin öldürüldüğünü, 1 askerinin ise yaralandığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Hamas Islami Cihad

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