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Filistinli doktor, İsrail ordusuna destek sağladığı için Kanada Yahudi Hayır Kuruluşu’na soruşturma açtırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 17:25 | Son Güncelleme

Filistin’in Beyt Nuba kasabasında doğan, Kanada’nın Halifax şehrinde yaşayan emekli doktor İsmail Zayid, Kanada Yahudi Milli Hayır Kuruluşu’nun (JNF) İsrail ordusuna destek sağladığı için hayır kurumu statüsünün kaldırılması mücadelesini kazandı.Kanada’da uzun yıllar faaliyet gösteren ve topladığı yardımları İsrail’in askeri projelerine finans sağladığı için Kanada Yahudi Milli Hayır Kuruluşu’na (JNF) soruşturma açıldı.

Filistin’in Beyt Nuba kasabasında doğan, Kanada’nın Halifax şehrinde yaşayan emekli doktor İsmail Zayid, Kanada Yahudi Milli Hayır Kuruluşu’nun (JNF) İsrail ordusuna destek sağladığı için hayır kurumu statüsünün kaldırılması mücadelesini kazandı.
Kanada’da uzun yıllar faaliyet gösteren ve topladığı yardımları İsrail’in askeri projelerine finans sağladığı için Kanada Yahudi Milli Hayır Kuruluşu’na (JNF) soruşturma açıldı. Milli Gelir İdaresi Denetleme Ajansı, JNF’nin, Kanda vergi kanunlarını ihlal ederek topladığı bağışları İsrail Savunma Bakanlığı’nın alt yapısında kullandığı şikayeti ile soruşturma başlattı. JNF’nin İsrail’de yalnızca yanan ormanların yeniden ağaçlandırması ve çocuklara oyun alanları açmakla kalmadığı, İsrail ordusunun hava ve deniz üslerine de destek sağladığı kaydedildi. JNF’nin, İsrail’in işgal altında bulunan Filistin topraklarına Yahudi yerleşim bölgelerinin açılmasına da destek sağladığı, Kanada hükümetinin bu uygulamaya karşı çıktığı da kaydedildi.
Filistinli emekli doktor İsmail Zayid, 2017 Ekiminde JNF karşıtı bazı hayır kuruluşlarıyla birlikte “JNF’yi Durdurun” kampanyası altında Kanada Gelir İdaresi Kontrol Ajansına resmi müracaatta bulunduğunu ancak son zamanlara kadar kontrol ajansının harekete geçmediğini söyledi. İsmail Zayid, "Çeşitli defalar Kanada Milli Gelir İdaresi Denetim Ajansına şikayetimin sonucu konusunda yazdım. Onlar soruşturmanın sürdüğünü söylediler. Tekrar yazarak bulgularının ne olduğunu sordum. Onlar bulguların gizli olduğunu söylediler" dedi.
Kanada’da hiçbir kanunun herhangi bir vatandaşın İsrail Savunma Bakanlığı’na doğrudan yardım yapmasını yasaklamadığı ancak yardım kuruluşlarının topladığı paralardan vergi alınmadığı için yalnızca hayır işlerine kullanılmasının öngörüldüğü kaydedildi. JNF, Kanada Gelir İdaresi Denetleme Ajansının açtığı soruşturma gereğince yardımda bulunulan kişilerin isimlerini açıkladı. JNF şikayete konu olan İsrail’in askeri projelerini desteklemeyi 2016’de bıraktığını ileri sürdü.
Ancak, JNF’nin İsrail silahlı kuvvetlerinin alt yapı çalışmalarını yardım etmeyi bıraktığı açıklamasının onu denetimden kurtarmayacağı belirtildi.
Kanada dışında faaliyette bulunan Kanada kayıtlı hayır kurumlarının, Kanada ordusunun etkinliği ve yeterliliğini artırmak için yardım yapabileceği ancak başka bir ülkenin silahlı kuvvetlerini desteklemesinin yasaklandığı kaydedildi.

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