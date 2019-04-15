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Filistinli doktorlar Mescid-i Aksa’da Hipokrat yemini etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 15:06 | Son Güncelleme

Filistin Kudüs Üniversitesi Tıp Fakültesinden yeni mezun olan doktorlar Mescid-i Aksa’da Hipokrat yemini etti.Filistin Kudüs Üniversitesi Tıp Fakültesinden yeni mezun olan doktorlar, sorumlulukları ve yükümlülükleri için Hipokrat yemini töreni düzenledi.

Filistinli doktorlar Mescid-i Aksa’da Hipokrat yemini etti

Filistin Kudüs Üniversitesi Tıp Fakültesinden yeni mezun olan doktorlar Mescid-i Aksa’da Hipokrat yemini etti.
Filistin Kudüs Üniversitesi Tıp Fakültesinden yeni mezun olan doktorlar, sorumlulukları ve yükümlülükleri için Hipokrat yemini töreni düzenledi. Hipokrat yeminlerini Mescid-i Aksa’da eden doktorlar, din, milliyet, cinsiyet, ırk farkı gözetmeden görevlerini yapacaklarına ant içti.
Hipokrat yemini töreninin Mescid-i Aksa’da yapılmasından memnuniyet duyan ibadet edenler, diğer tüm fakültelere seslenerek, hepsinin Mescid-i Aksa’ya sahip çıması gerektiğini ifade etti.

Filistinli doktorlar Mescid-i Aksa’da Hipokrat yemini etti

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