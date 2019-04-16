"Filistinli esirlerin kazandığı zaferin Gazze'ye olumlu yansımaları olacak"

Halihazırda yürütülen ateşkes görüşmeleri çerçevesinde Mısır'dan İsrail'e "Filistinli tutuklulara dayatılan tüm yaptırımların iptal edilmesi gerektiği" mesajını iletmesini istediklerini aktaran Heniyye, Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ile İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara liderlik eden Abbas es-Seyyid arasında bir telefon görüşmesi sağladıklarını söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail Cezaevleri İdaresi ile Filistinli tutuklular arasında varılan anlaşmaya işaret ederek, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin kazandığı zaferin, Gazze'deki ateşkes görüşmelerine olumlu yansıması olacağını söyledi.

Mladenov'un Seyyid''den Filistinli tutukluların durumuna ilişkin bilgi aldığını ve taleplerini dinlediğini kaydeden Heniyye, görüşmeyle ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

Öte yandan Mısır'ın Sina bölgesinde Filistinliler için toprak verilmesi gibi bir öneriyi Hamas'ın kabul etmeyeceğini vurgulayan Heniyye, "Hiçbir anlaşma, para ya da savaş, Filistin halkının kabul etmediği bir şeyi Hamas'a kabul ettiremez." dedi.

Heniyye sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze; Filistin halkından veya Batı Şeria ve Kudüs'ten ayrılamaz. Gazze Filistin'in kuzeyine doğru genişleyecek, Sina'ya doğru değil."

Filistinli tutuklular ile İsrail Cezaevleri İdaresi, 8 gün önce başlatılan açlık grevine son verilmesi yönünde dün akşam ön anlaşmaya varmıştı.

Tutukluların taleplerine ilişkin bu anlaşmanın, "genel kullanıma açık ankesörlü telefonların bağlanmasını, son saldırıda Necef (Negev) Hapishanesi'nden nakledilenlerin iadesini ve uygulanan para cezasının azaltılmasını" öngördüğü aktarılmıştı.

İsrail Cezaevleri İdaresi ile Filistinli tutukluların temsilcileri arasında yapılan diyalog görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Rimon ve Necef hapishanelerinde yaklaşık 400 Filistinli süresiz açlık grevine başlamıştı.