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"Filistinli esirlerin kazandığı zaferin Gazze'ye olumlu yansımaları olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 17:20 | Son Güncelleme

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye: "İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin kazandığı zaferin, Gazze'deki ateşkes görüşmelerine olumlu yansımaları olacak"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail Cezaevleri İdaresi ile Filistinli tutuklular arasında varılan anlaşmaya işaret ederek, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin kazandığı zaferin, Gazze'deki ateşkes görüşmelerine olumlu yansıması olacağını söyledi.

Anayasa Mahkemesi'nin geçen yıl sonunda feshetme kararı aldığı Filistin Yasama Konseyi'nin oturumunda konuşan Heniyye, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların "kararlı duruşundan" övgüyle söz etti.

Heniyye, "İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin kazandığı zaferin, Gazze'deki ateşkes görüşmelerine olumlu yansımaları olacak. Filistinli esirler meselesi bu ateşkes görüşmeleri programında yer alıyordu." ifadelerini kullandı.

Halihazırda yürütülen ateşkes görüşmeleri çerçevesinde Mısır'dan İsrail'e "Filistinli tutuklulara dayatılan tüm yaptırımların iptal edilmesi gerektiği" mesajını iletmesini istediklerini aktaran Heniyye, Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ile İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara liderlik eden Abbas es-Seyyid arasında bir telefon görüşmesi sağladıklarını söyledi.

Mladenov'un Seyyid''den Filistinli tutukluların durumuna ilişkin bilgi aldığını ve taleplerini dinlediğini kaydeden Heniyye, görüşmeyle ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

Öte yandan Mısır'ın Sina bölgesinde Filistinliler için toprak verilmesi gibi bir öneriyi Hamas'ın kabul etmeyeceğini vurgulayan Heniyye, "Hiçbir anlaşma, para ya da savaş, Filistin halkının kabul etmediği bir şeyi Hamas'a kabul ettiremez." dedi.

Heniyye sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze; Filistin halkından veya Batı Şeria ve Kudüs'ten ayrılamaz. Gazze Filistin'in kuzeyine doğru genişleyecek, Sina'ya doğru değil."

Filistinli tutuklular ile İsrail Cezaevleri İdaresi, 8 gün önce başlatılan açlık grevine son verilmesi yönünde dün akşam ön anlaşmaya varmıştı.

Tutukluların taleplerine ilişkin bu anlaşmanın, "genel kullanıma açık ankesörlü telefonların bağlanmasını, son saldırıda Necef (Negev) Hapishanesi'nden nakledilenlerin iadesini ve uygulanan para cezasının azaltılmasını" öngördüğü aktarılmıştı.

İsrail Cezaevleri İdaresi ile Filistinli tutukluların temsilcileri arasında yapılan diyalog görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Rimon ve Necef hapishanelerinde yaklaşık 400 Filistinli süresiz açlık grevine başlamıştı.

- "Yüzyılın Anlaşması"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arapları Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

Planın, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içerdiği de belirtiliyor.

İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği kaydedilen planda, Filistin tarafına bazı maddi yardımlar ile Kudüs'ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği ifade ediliyor.

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Gazze Şeridi Hamas İsmail Heniyye

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