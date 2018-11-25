HABER

"Filistinli esirlerin önderi" için dayanışma gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 18:14 | Son Güncelleme

"Filistinli esirlerin önderi" lakaplı Nail el-Bergusi ile Ramallah'ta dayanışma gösterisi düzenlendi - Bergusi'nin eşi İman Nafi: - "Nail, 2011 yılındaki esir takası anlaşmasında serbest bırakıldı ama İsrail hala haksız yere eşimin tutukluluk halini devam ettiriyor"

Filistinliler, hayatının yarıdan fazlasını hapishanede geçiren "Filistinli esirlerin önderi" lakaplı Nail el-Bergusi için işgal altındaki Batı Şeria'da dayanışma gösterisi düzenledi.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nin çağrısıyla Ramallah'taki El-Menara meydanında bir araya gelen Filistinliler, Bergusi'nin posterlerinin ve tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılması taleplerinin yer aldığı pankartlar taşıdı.

AA muhabirine konuşan Bergusi'nin eşi İman Nafi, "Nail, 2011 yılındaki esir takası anlaşmasında serbest bırakıldı ama İsrail hala haksız yere eşimin tutukluluk halini devam ettiriyor." dedi.

Bergusi'nin dünyanın en eski siyasi tutuklusu olduğunu söyleyen Nafi, serbest bırakılması için herkesin harekete geçmesi gerektiği dile getirdi.

Nafi, uluslararası insan hakları kuruluşlarına, Filistinli tutukluların maruz kaldıkları ihlallerin son bulması ve serbest bırakılmaları için harekete geçme çağrısında bulundu.

- "İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan siyasi tutuklu"

"İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan siyasi tutuklu" şeklinde kayıtlara geçen Nail el-Bergusi, ilk olarak 1978 yılında 19 yaşındayken tutuklanmıştı.

Hamas hareketi ile İsrail arasında varılan "esir takası" anlaşması kapsamında 2011'de serbest bırakılan Bergusi, sonrasında geçici sürelerle birçok kez gözaltına alınmıştı. Son olarak 20 Haziran 2014'te gözaltına alınan Bergusi, tutuklanarak yeniden cezaevine gönderilmişti.

İsrail'in Batı Şeria'daki Ofer Askeri Mahkemesi, 22 Şubat 2017'de Bergusi hakkında müebbet ve 18 yıl hapis cezası kararı vermişti.

Hazır mısınız? Google evinize girecekHazır mısınız? Google evinize girecek
Bingöl'de 5 dakikalık dolu yağışı, hayatı felç ettiBingöl'de 5 dakikalık dolu yağışı, hayatı felç etti
Küçük kargaların gün batımı uçuşuKüçük kargaların gün batımı uçuşu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dayanışma gösterisi Filistinli esir Nail el-Bergusi Ramallah

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Karabük Vali Yardımcısına FETÖ gözaltısı

Son dakika! Karabük Vali Yardımcısına FETÖ gözaltısı

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

AB liderleri, Brexit anlaşmasını onayladı

AB liderleri, Brexit anlaşmasını onayladı

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

İlginizi Çekebilir

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın cinayetlerindeki korkunç tablo: İlk 10 ayda 363 kişi

Kadın cinayetlerindeki korkunç tablo: İlk 10 ayda 363 kişi

Taksim'deki kadına şiddet eylemine polis müdahalesi

Taksim'deki kadına şiddet eylemine polis müdahalesi

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

Kuşadası'nda korkunç olay! Dakikalarca tekmeleyip tokatladı

Kuşadası'nda korkunç olay! Dakikalarca tekmeleyip tokatladı

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.