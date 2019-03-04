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Filistinli gençlerle İsrail askeri arasında çatışma: 2 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 12:06 | Son Güncelleme

Filistin’in Ramallah kentinde Kaft Nima köyünün yollarını kapatan İsrail askeriyle gençler arasında çatışma çıktı.

Filistin’in Ramallah kentinde Kaft Nima köyünün yollarını kapatan İsrail askeriyle gençler arasında çatışma çıktı. İsrail’in kontrol noktasına saldıran 3 gençten 2’si hayatını kaybetti, 1’i hafif yaralandı. Saldırıda 2 İsrail askeri de yaralandı.
İsrail askerinin, Filistin’in Ramallah kentindeki Kaft Nima köyünün yollarını kapatması üzerine köylüler ve askerler arasında gerginlik yaşandı. Askerlerin yolu kapatmasına tepki gösteren 3 genç, bir otomobili askerlerin üstüne sürerek molotof kokteyliyle saldırı düzenledi. Saldırıya karşılık veren İsrail askeri 2 genci öldürdü, birini yaralı ele geçirdi.
Saldırıda 2 İsrail askerinin yaralandığı öğrenilirken, öldürülen gençlerin Amir Mahmud Darrac (20) ve Yusuf Raed Ankavi (20), yaralı gencin de Bassem Cuma Alkam (20) olduğu açıklandı.
Saldırını ardından köyde arama yapan askerler, halkın direnişiyle karşılaştı. İsrail askerleri, protestoculara plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla saldırdı. Köye yapılan saldırıda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

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