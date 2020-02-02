Filistinli gruplar, ABD'nin sözde barış planına karşı "Yüksek Ulusal Komite" kurdu

Filistinli gruplar, ABD'nin hazırladığı sözde barış planıyla mücadele için Filistin içinde ve dışındaki siyasi ve ulusal grupların dahil olacağı "Yüksek Ulusal Komite" kurulduğunu açıkladı.

Ulusal ve İslami Güçler İzleme Komitesi, sözde barış planını görüşmek üzere Gazze'de toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Halk Direniş Komiteleri sözcüsü Muhammed el-Bıreym, kurulan Yüksek Ulusal Komite'nin, "tüm insani, hukuki, ahlaki değer ve kıstaslara sırt çeviren yeni yaklaşımın (sözde barış planı) oluşturduğu tehlikelerle mücadele planı geliştirmek için çalışacağını" söyledi.

Filistin halkının ve direniş gruplarının söz konusu plana karşı birleşmesi gerektiğine işaret eden Bıreym, planın iptal edilmesi için Filistin ve Arap halklarına, medya, diplomatik ve hukuki düzeyde acilen harekete geçme ve bu alanda uluslararası çalışmalara yatırım yapma çağrısında bulundu.

Bazı Arap ülkelerinin sözde barış planıyla ilgili açıklamalarını kınayan Bıreym, bu ülkelere, tavırlarını gözden geçirme ve planı reddeden diğer Arap ve İslam ülkelerinin safına katılma çağrısında bulundu.