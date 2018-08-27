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Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı çabaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 03:30 | Son Güncelleme

Fetih Hareketi Merkezi Komite üyesi Azzam Ahmed, Filistin uzlaşısıyla ilgili teklife 24 saat içinde cevap vereceklerini açıkladı

Fetih Hareketi Merkezi Komite üyesi Azzam Ahmed, Filistin uzlaşısıyla ilgili sunulan teklife 24 saat içinde cevap verileceğini bildirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Ahmed'in başkanlık ettiği Fetih Hareketi heyeti, Mısır İstihbaratıyla Kahire'de Filistin uzlaşısı ve Gazze'de ateşkese ilişkin görüşmelerde bulundu.

Fetih'in öncelikle uzlaşı konusunun çözüme kavuşturulmasını sonrasında Gazze'de ateşkes, kalkınma ve insani yardım konularına geçilmesini istediğini ifade eden Ahmed, Filistin uzlaşısıyla ilgili teklife 24 saat içinde cevap verileceğini aktardı.

Cumartesi ve pazar günleri Kahire'de yoğun görüşmelerde bulunduklarını anlatan Ahmed, arabuluculuk yapan Mısır yönetiminin, İsrail ve uluslararası taraflarla uzlaşı ve ateşkes konularında yürütülen görüşmelere ilişkin kendilerini bilgilendirdiğini kaydetti.

Ahmed, "Gazze-Kıbrıs arasında İsrail denetiminde bir deniz koridoru açılması" gibi Filistin ulusal çıkarlarına ters düşen bazı projelerin ayrıntıları hakkında Mısır tarafına bilgi verdiklerini belirtti.

Ahmed ayrıca, Mısır tarafının kendilerine Filistin dışında bir liman ve havaalanı kurulmasını kabul etmeyeceklerini ilettiğini aktardı.

Filistin'de Fetih ve Hamas hareketleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uzlaşı anlaşmasının uygulanmasında bazı zorluklar yaşanmıştı. Bu zorlukların başında, hükümetin Gazze'de yönetime tamamen hakim olması ve Hamas hükümeti döneminde Gazze'de tayin edilen memurlar geliyor.

Kurban bayramı öncesinde Filistinli taraflar, Mısır yönetimiyle uzlaşı, ateşkes ve Gazze Şeridi'nde insani projelerin uygulamaya konulması konularında görüşmelerde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Fetih Filistin mısır

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