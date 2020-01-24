Filistinli gruplar "Yüzyılın Anlaşması" planını reddettiklerini yineledi

Filistin halkının, gasp edilen tüm haklarını alıncaya kadar mücadelesine devam edeceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro Üyesi Yusuf el-Hasayine, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Filistin meselesine çözüm aradığını ileri sürerek dünyayı aldatıyor. ABD yönetimi, Filistin'e ait topraklar ile kutsal alanların yağmalanmasını ve işgal edilmesini meşru gösteren bir korsan mantığıyla hareket ediyor." ifadelerini kullandı.

"Halkımızın toprak ve kutsallarına yapılacak herhangi bir ihlal girişimine, İslam ümmeti ve özgür halkımız tarafından güçlü bir karşılık verilecektir. İşgal liderlerini yanlış hesaplara karşı uyarıyoruz. ABD'nin vaatleri ve Yüzyılın Anlaşması planı tarihi gerçekleri hiçbir şekilde değiştiremeyecek."

- Amaç İsrail'e daha fazla kazanç sağlamak

Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "Yüzyılın Anlaşması" planının ABD'nin İsrail'e verdiği tam destek sayesinde bir yılı aşkın süredir pratikte uygulandığı belirtildi.

Söz konusu planının detayları duyurularak işgalci İsrail'e daha fazla kazanç sağlamanın amaçlandığı ifade edilen açıklamada, yapılanın daha fazla propaganda ve meşrulaştırma çabası olduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'a 28 Ocak Salı günü gerçekleştireceği ziyaretten önce "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklayacağını duyurmuştu.

Trump, "Bu ziyaretten kısa bir süre önce bu planı açıklayacağız. Filistinlilerle de kısaca görüştüm. Fakat zaman içinde onlarla da konuşacağız. Anlaşmada Filistinlilere birçok teşvik sunuluyor. İlk başta olumsuz tepki vereceklerine eminim fakat bu anlaşma onlar için aslında çok olumlu." demişti.