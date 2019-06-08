Filistinli gruplardan ABD Büyükelçisi'nin açıklamalarına tepki

Filistinli gruplar, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın İsrail'in Batı Şeria'nın bir kısmını ilhak etmeye hakkı olduğu yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi ve bunun "ABD'nin sömürgeci zihniyetini" yansıttığı değerlendirmesinde bulundu.

Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yapan Hamas Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) Başkanı Basim Naim, "Friedman'ın açıklamaları kabul edilemez, bu, radikal yönetimin (ABD) sömürgeci zihniyetini yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Naim, söz konusu adımın bölgenin istikrarına ve uluslararası meşruiyete darbe indireceğini kaydetti.

İslami Cihad Hareketi yetkililerinden Davud Şihab de Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ABD'li Büyükelçi'nin, sömürge ve yerleşim birimi politikalarını uygulayan radikal bir Yahudi yerleşimci olduğunu ifade etti. Şihab, kolonyal genişleme döneminin geçmişte kaldığını, bu konudaki arzuların yok olmaya mahkum olduğunu belirtti.

Fetih Hareketi ise Friedman'ın açıklamalarını, gerçeklerin çarpıtılması ve Filistin halkına yönelik düşmanlıkta aşırılık olarak nitelendirdi.