Filistinli gruplardan ateşkes açıklaması

Bölge, son 24 saatte 2014'teki Gazze Savaşı'ndan beri yaşanan en şiddetli çatışmalara sahne olmuştu.İsrail ile Filistinli silahlı gruplar arasında 2014'teki Gazze Savaşı'ndan beri yaşanan en büyük gerginliğin sonlandırılması için önemli bir adım atıldı.

Hamas dâhil Gazze Şeridi'ndeki silahlı grupların yaptığı ortak açıklamada, "Mısır'ın çabalarıyla, direniş ve Siyonist düşman arasında ateşkese varılabildi" denildi. Filistinli gruplar, söz konusu anlaşmaya İsrail uyduğu sürece kendilerinin de uyacağını belirtti.

İsrail teyit etmedi

Filistinli grupların ateşkes açıklamasına İsrail Başbakanlığı ya da ordudan herhangi bir yorum gelmedi. Ancak adının açıklanmaması kaydıyla Reuters'a konuşan İsrailli bir yetkili, İsrail'in tutumunu "sahada atılacak adımların" belirleyeceğini söyledi. Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ise İsrail'in saldırılarının sürmesi gerektiği yönündeki fikrinin değişmediğini belirtti.

Filistinli grupların ateşkes açıklamasından kısa süre önce altı saatlik bir toplantı gerçekleştiren İsrail Güvenlik Kabinesi, orduya "operasyonları gerektiği şekilde sürdürmesi" için talimat vermişti.