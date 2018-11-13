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Filistinli gruplardan ateşkes açıklaması

13.11.2018 21:24 | Son Güncelleme

Gazze’deki Filistinli silahlı gruplar, İsrail ile Mısır arabuluculuğunda ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Bölge, son 24 saatte 2014'teki Gazze Savaşı'ndan beri yaşanan en şiddetli çatışmalara sahne olmuştu.İsrail ile Filistinli silahlı gruplar arasında 2014'teki Gazze Savaşı'ndan beri yaşanan en büyük gerginliğin sonlandırılması için önemli bir adım atıldı.

Hamas dâhil Gazze Şeridi'ndeki silahlı grupların yaptığı ortak açıklamada, "Mısır'ın çabalarıyla, direniş ve Siyonist düşman arasında ateşkese varılabildi" denildi. Filistinli gruplar, söz konusu anlaşmaya İsrail uyduğu sürece kendilerinin de uyacağını belirtti.

İsrail teyit etmedi

Filistinli grupların ateşkes açıklamasına İsrail Başbakanlığı ya da ordudan herhangi bir yorum gelmedi. Ancak adının açıklanmaması kaydıyla Reuters'a konuşan İsrailli bir yetkili, İsrail'in tutumunu "sahada atılacak adımların" belirleyeceğini söyledi. Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ise İsrail'in saldırılarının sürmesi gerektiği yönündeki fikrinin değişmediğini belirtti.

Filistinli grupların ateşkes açıklamasından kısa süre önce altı saatlik bir toplantı gerçekleştiren İsrail Güvenlik Kabinesi, orduya "operasyonları gerektiği şekilde sürdürmesi" için talimat vermişti.

Sekiz Filistinli ölmüştü

Gazze'deki silahlı gruplar, İsrail'in Pazartesi gününden beri Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında yedi Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Söz konusu kişilerden en az beşinin silahlı gruplara üye olduğu açıklandı. Gazze'den yapılan roket saldırılarında ise İsrail'in Aşkelon kentinde çalışan Filistinli bir işçi yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nden atılan yaklaşık 460 roket ve havan topu, 27 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Bu kişilerden üçünün durumunun ciddi olduğu belirtildi.

DW,AFP,AP,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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