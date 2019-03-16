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Filistinli gruplardan Gazze'deki fiyat artışı karşıtı gösterilere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 19:23 | Son Güncelleme

Filistinli gruplardan Gazze'deki fiyat artışı karşıtı gösterilere destek

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki gruplar, Gazze'de fiyat artışlarına karşı yapılan gösterilere destek verdiğini açıkladı.

Fetih, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC), Filistin Ulusal Girişim Hareketi (El-Mubadera) ve Halk Partisi, Gazze'de düzenledikleri toplantının ardından ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze'de yaşanan krizin sebebinin, İsrail'in uyguladığı işgal ile Filistinli gruplar arasındaki bölünmüşlük olduğu, Gazze'deki yetkililerin vergileri artırması ve bunların tahsilinde yeni usuller icat etmesinin durumu daha da kötüleştirdiği ifade edildi.

Barışçıl gösteri düzenleme hakkına saygı duyulduğu ve fiyat artışlarına karşı yapılan gösterilere destek verildiği ifade edilen açıklamada, Gazze'deki emniyet güçlerinin göstericilere yönelik müdahalesi kınandı.

Hamas'a, güvenlik güçlerini sokaklardan çekme ve son gösterilerde göz altına alınanları serbest bırakma çağrısında bulunulurken, Gazze'deki yetkili makamlardan, tüketim malları için ortak fiyat belirlemesi ve bu işi tüccarlara bırakmaması istendi.

Açıklamada, Mısır'dan da Filistin uzlaşı sürecini yeniden başlatması ve Filistinli grupları bu konuyla ilgili başkent Kahire'de acil bir toplantıya çağırması talep edildi.

Gazze'de düzenlenen toplantıya Hamas ve İslami Cihad hareketi katılmadı.

Dün İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Cibaliya ve Deyr el-Belah bölgesinde toplanan onlarca Filistinli fiyat artışlarını protesto etmişti.

Gazze'deki Polis Sözcüsü Eymen el-Batnici, yaptığı yazılı açıklamada, Deyr Belah'ta lastik yakarak yolları kapatan göstericilere müdahale edildiğini, sükunetin sağlandığını ve bazı kişilerin de gözaltına alındığını belirtmişti.

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