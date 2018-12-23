HABER

Filistinli gruplardan meclisin feshedilme kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 17:00 | Son Güncelleme

Gazze'deki Filistinli gruplar, Filistin Anayasa Mahkemesinin, meclisi feshetme kararına tepki gösterdi

Gazze'deki Filistinli gruplar, Filistin Anayasa Mahkemesinin, meclisi feshetme kararının yansımalarına karşı uyararak, bunun "bölünmeyi derinleştireceği" değerlendirmesinde bulundu.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Musab el-Bureym, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin meclisinin feshedilmesini, "tek taraflı" ve "yıkıcı" bir adım şeklinde nitelendirerek, kararı reddettiklerini belirtti.

Bu kararın iç bölünmeyi derinleştirme yönündeki etkilerine karşı uyarıda bulunan Bureym, "İşgalle mücadele edebilmek için uyum ve ortaklık temelinde ulusal birliğin sağlanması gerekiyor." dedi.

- "Uzlaşıya odaklanın" çağrısı

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Anayasa Mahkemesinin, meclisi feshetmesini, "uzlaşı çabalarının önünde yeni engeller yaratacak siyasi bir karar" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, "Bu karar, bölünmeyi derinleştirmeye ve iç durumu daha da içinden çıkılmaz bir hale getirmeye kapı aralayacak." ifadeleri kullanıldı.

Fesih kararının durdurulması çağrısında bulunulan açıklamada ayrıca, tüm uzlaşı anlaşmalarının uygulanmasına odaklanma ve bütün kesimleri kapsayan demokratik seçimlere hazırlanma çağrısı yapıldı.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi de Filistin halkı tarafından seçilen meclisin feshedilme kararının uygulanması halinde, "Filistin sahasında mevcut bölünmenin derinleşmesine ve genişlemesine" yol açacağı ve "ulusal uzlaşının sağlanması ihtimalini zorlaştıracağı" uyarısında bulundu.

- "Abbas yönetimini sağlamlaştırmayı hedefliyor"

Hamas yetkililerinden Filistin Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr da Filistin Anayasa Mahkemesinin, Filistin meclisini feshetme kararını, "yasa dışı" şeklinde nitelendirerek bu kararın, Abbas'ın tek başına yönetimini sağlamlaştırmayı hedeflediğini belirtti.

Bahr, Gazze'deki parlamento binasında düzenlediği basın açıklamasında, anayasanın ikinci maddesinde belirtildiği üzere, güçler ayrılığı ilkesine dayanarak Filistin Devlet Başkanı Abbas dahil hiçbir otoritenin Filistin meclisini feshedemeyeceğini aktardı.

Abbas'ın görev süresinin 9 Ocak 2009'da fiilen dolduğunu hatırlatan Bahr, şöyle devam etti:

"Abbas, Filistin meselesini tasfiye etmek için ABD Başkanı Donald Trump'ın planlarını uygulamayı, işgal güçleriyle müzakerelerin yeniden başlamasını özellikle Gazze'deki liderler ve direnişe zarar vermek için güvenlik koordinasyonunun artırılmasını, Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin derinleşmesi ve uzlaşının aksamasını, Gazze Şeridi'ni izole etmeyi istiyor."

Bahr, Filistin Yasama Konseyinin görevine devam edeceğini ve gelecek çarşamba "yasa dışı" bu kararın yansımalarını tartışmak için toplanacağını kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün Ramallah'ta katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail'le yapılan anlaşmaları gözden geçireceklerini söylemişti. Abbas, Filistin Anayasa Mahkemesinin, Filistin meclisini feshettiğini açıklamış ve 6 ay içinde seçime gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

Filistin genelinde 2006'da ilk defa yapılan seçimlerde, 132 sandalyelik Filistin meclisinin 76 sandalyesini Hamas kazanırken, Filistin yönetimini elinde bulunduran Fetih Hareketi sadece 43 sandalyede kalmıştı.

Filistin anayasasına göre, her 4 yılda bir ülke genelinde genel seçimlerin yapılması gerekiyor. Ancak, Filistin'de ilk defa 2006'da genel seçimlere gidildi.

İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...
Kartalkaya ve Abant'taki otellerde yılbaşı yoğunluğuKartalkaya ve Abant'taki otellerde yılbaşı yoğunluğu
Türkiye'de ilk milli dizayn sivil arama kurtarma botu "Barbaros" göreve hazırTürkiye'de ilk milli dizayn sivil arama kurtarma botu "Barbaros" göreve hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abbas FHKC Filistin Anayasa Mahkemesi Filistin meclisi İslami Cihad Hareketi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

Tsunami konser salonunu vurdu! Ünlü grup sahnedeydi, saniyeler sonrası korkunç...

Tsunami konser salonunu vurdu! Ünlü grup sahnedeydi, saniyeler sonrası korkunç...

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Bursa'da facia gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

Facia gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan atama müjdesi!

Bakan Selçuk'tan atama müjdesi!

Binlerce kişi kuyruğa girdi!

Binlerce kişi kuyruğa girdi!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Dev balığı gören bakakaldı!

Dev balık görenleri hayrete düşürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.