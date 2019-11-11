Filistinli gruplardan Netanyahu'ya "2020 Dubai Expo" tepkisi

Filistinli gruplar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai emirliğinde düzenlenecek EXPO 2020 Dünya Fuarı'na katılım açıklamasına tepki gösterdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in BAE'de düzenlenecek fuara katılmasını "Arap ülkeleriyle normalleşme" şeklinde yorumlayarak, İsrail'in söz konusu fırsatı kaçırmayacağını savundu.

Ebu Yusuf, "Bu atılan adımla, Filistin halkına yönelik suçlarından ve işgalden ötürü İsrail'e yönelik yapılması gereken boykotun ciddi bir şekilde ihlal edildiğini görüyoruz." dedi.

İsrail'in bölge ülkeleri tarafından kabul görmesinin, Filistin davasına zarar verdiğini belirten Ebu Yusuf, ayrıca bu durumun "İsrail'i Filistin halkına karşı işlediği suçlara devam etmesi konusunda cesaretlendireceği" uyarısında bulundu.

- "İsrail'in Filistin'deki varlığı meşrulaştırılıyor"

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da İsrail ile normalleşmenin her türlüsünü reddettiklerini vurguladı.