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Filistinli gruplardan "ulusal vizyonun" içeriğine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 20:52 | Son Güncelleme

Filistinli gruplardan "ulusal vizyonun" içeriğine ilişkin açıklama

Filistinli gruplar, bölünmeyi sonlandırarak birliği sağlamak amacıyla geçen hafta sundukları "ulusal vizyonun" içeriğine ilişkin açıklama yaptı.

Filistinli gruplardan İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC), Filistin Ulusal Girişim Hareketi (El-Mubadera), Halk Partisi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık (FHKC-GK), Feda Partisi ve Es-Saika örgütü Gazze'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Filistin Ulusal Girişim Hareketi Başkanı Ayid Yaği, 8 grup tarafından daha önce açıklanan "ulusal vizyon"un birkaç ana maddeden oluştuğunu dile getirdi.

Yaği, bu maddeleri ise "Bölünmeyi sona erdirmek ve ulusal birliği yeniden sağlamak için önceden yapılan ulusal uzlaşı anlaşmalarının referans olarak görülmesi, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) etkinleştirme ve geliştirme adıyla kurulan sivil inisiyatif komitesinin ekim 2019'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığında toplantı düzenlemesi, ekim 2019-Temmuz 2020 arasındaki sürenin ulusal birliği sağlamak ve bölünmeyi sonlandırmak için geçiş aşaması olarak kabul edilmesi ve 2020 ortalarında kapsamlı yasama, cumhurbaşkanlığı ve ulusal seçimlerin icra edilmesi" şeklinde sıraladı.

Filistinli 8 grup, geçen perşembe günü, daha önceki ulusal uzlaşı anlaşmaları temelinde bölünmeyi sonlandırma ve birliği sağlama amacıyla bir "ulusal vizyon" sunmuştu.

Vizyona ilişkin metnin Mısır'a, Arap Birliği'ne, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye de gönderildiği açıklanmıştı.

Filistin, siyasi olarak 2007'den bu yana Hamas ve Fetih arasındaki bölünmüşlükten kaynaklanan sıkıntılar yaşıyor. Son olarak 12 Ekim 2017'de Kahire'de imzalanan uzlaşı anlaşmasına rağmen arzulanan birlik sağlanamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin ulusal vizyon

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