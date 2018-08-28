Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de ise Katar ara buluculuğunda uzlaşı görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular uygulanamamıştı.

Filistin halkının işgal ve abluka nedeniyle yaşadığı zulmün sona ermesi gerektiği vurgulanan bildiride, Ocak 2017'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yapılan görüşmelerde alınan karar uyarınca, Filistin Ulusal Konseyi Hazırlık Komitesi toplantısı düzenlenmesi çağrısı yapıldı.

Bildiride, tüm kesimlere "daha fazla bölünme ve uzaklaşmaya neden olan, uzlaşıyı sekteye uğratan gerginlik yaratıcı basın açıklamalarına son verme" çağrısında bulunuldu.

Hamas, İslami Cihad Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Halk Demokratik Kurtuluş Cephesi (FHDKC), Filistin Ulusal Girişimi'nin de aralarında olduğu 9 Filistinli grup, ortak bildiri yayımlayarak, 2011 Kahire anlaşması dahil ulusal uzlaşı anlaşmalarının uygulanmasına başlanması çağrısı yaptı.

Fetih ve Hamas, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması, genel ve başkanlık seçimlerinin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması metni imzalamıştı. Uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları sebebiyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getirememişti.

Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı. Fetih ve Hamas hareketleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bu anlaşmanın da uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.

