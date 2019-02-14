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Filistinli gruplardan Varşova konferansına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 23:14 | Son Güncelleme

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım: "Varşova konferansı, ABD yönetiminin işgal devletini bölgesel sisteme entegre etmeye çalışmak suretiyle sadece İsrail'in çıkarları için sunduğu bir hizmettir" - İslami Cihad Hareketi: "Varşova konferansı düşman İsrail'in güvenliği için Arap ve İslam alemini çekişme ve çatışmaya sürüklemenin yanı sıra aldatma ve hilede yeni bölümdür"

Filistinli gruplar, Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansın "İsrail'in çıkarlarına bedava hizmet ettiğini" belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Varşova konferansı, ABD yönetiminin işgal devletini bölgesel sisteme entegre etmeye çalışmak suretiyle sadece İsrail'in çıkarları için sunduğu bir hizmettir." ifadesini kullandı.

Kasım, konferansın Filistin'in haklarının dışlanması, işgalci İsrail'in yerine İran'ı bölgenin düşmanı yapılması ve Orta Doğu'da parçalanmanın daha da artması bağlamında düzenlendiğini kaydetti.

"Varşova konferansı Yüzyılın Anlaşmasını hayata geçirmede başarılı olamayacak." diyen bir diğer Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu da Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi bin Abdullah'ın Varşova'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmesini kınayarak, söz konusu görüşmeyi "Arap alemini kışkırtmak, iradesini reddetmek ve işgalin yüzünü güzelleştirmek" olarak nitelendirdi.

- Aldatma ve hilede yeni bölüm

İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada da "Varşova konferansı düşman İsrail'in güvenliği için Arap ve İslam alemini çekişme ve çatışmaya sürüklemenin yanı sıra aldatma ve hilede yeni bölümdür." denildi.

Açıklamada ayrıca konferans kapsamında İsrailli yetkililer ile yapılan ve yapılacak açık ve gizli tüm görüşmelerin Filistin halkına karşı ihlallerini sürdürmeleri konusunda katilleri cesaretlendireceği, dolayısıyla da İslami Cihad Hareketi'nin "Filistin davasını tasfiye etme projeleri bağlamında" değerlendirdiği bu toplantının sonuçlarını reddettiği kaydedildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat'ın "İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçları doğal bir vakıaya dönüştürme çabası" olarak değerlendirdiği Varşova konferansını, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif de "İran karşıtı umutsuz bir sirk" olarak nitelendirmişti.

Polonya'nın başkenti Varşova'da dün başlayan ve bugün de devam eden "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferans, başlangıçta yalnızca İran'a odaklanırken kapsamı sonradan tüm Orta Doğu'yu kapsayacak şekilde genişletilmişti.

ABD öncülüğünde ve Polonya'nın ev sahipliğinde yapılan konferansa aralarında Umman, Suudi Arabistan, Bahreyn, Yemen, Ürdün, Kuveyt, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Tunus gibi Arap ülkelerinin de bulunduğu 60 kadar ülke katılıyor.

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Hamas Hamas Sözcüsü Hazim Kasım Varşova Konferansı

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