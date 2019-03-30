Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye, adil bir davanın savunucuları olduklarını, ablukanın kaldırılması talebine ilişkin de olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.

Gazze Şeridi'nin doğu sınırına yakın bir noktada "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü"ne katılan Hayye, burada AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Hamas'ın önde gelen isimlerinden olan Hayye, "Dünden beri Filistinli grupların ablukanın kırılması talebine karşı olumlu tepkiler alıyoruz. Bu Filistin halkının hakkıdır." dedi.

Konuya ilişkin detay paylaşmayan Hayye, İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki işgali ve Gazze ablukası sonlanana kadar İsrail ile mücadele edeceklerini vurguladı.

Hayye, Filistin halkının bugün "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü"ne katılarak adil bir davanın savunucusu olduğunu ve İsrail'e teslim olmayacağını bir kez daha göstermek istediğini kaydetti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de dün yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki insani krizin çözülmesi için Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail'le "saldırıların durdurulması, insani yardımların ulaştırılması, projelerin yürütülmesi ve sınırların açılmasını" kapsayan bir ateşkes anlaşması üzerinde çalıştıklarını belirtmişti.

