HABER

Filistinli hacı adayları Mekke'ye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 00:04 | Son Güncelleme

6 bin 600 kişilik Filistinli hacı adaylarının tamamı kutsal topraklara ulaştı

KUDÜS (AA) - Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı, 6 bin 600 kişiden oluşan Filistinli hacı adaylarının tamamının Suudi Arabistan'a ulaştığını açıkladı.

Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nden toplamda 6 bin 600 kişiden oluşan Filistin hac kafilesinin tamamının Mekke'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, hacıların bir kısmının Ürdün üzerinden havadan ve karadan, bir kısmının da hava yoluyla Mısır üzerinden Suudi Arabistan'a gittiği kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın Batı Şeria ile Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinli şehit ailelerinden yaklaşık bin kişiye özel kontenjan açtığı aktarılan açıklamada, Riyad'ın özel davetlisi bu şehit ailelerinin de salı ve çarşamba günü kutsal topraklara ulaşacağı vurgulandı.

2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...
MTDF’den Mardin-İzmir uçak seferlerinin iptal edilmesine tepkiMTDF’den Mardin-İzmir uçak seferlerinin iptal edilmesine tepki
Yönünü kaybeden yavru caretta carettaları, denizle buluşturduYönünü kaybeden yavru caretta carettaları, denizle buluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Hac israil mısır Ürdün

En Çok Okunan Haberler

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

ABD’de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD’de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Otobüs faciasında flaş gelişme! Tutuklandılar

Otobüs faciasında flaş gelişme! Tutuklandılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 3 Ağustos 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Kayıp Merve'yi öldüren katil zanlısı 8 yıl sonra yakalandı

Korkunç gerçek 8 yıl sonra ortaya çıktı!

Manisa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

Son dakika! Balıkesir'de yanan otobüsün şoförü ve ikinci şoför tutuklandı

Otobüs faciasında flaş gelişme! Tutuklandılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.