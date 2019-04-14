KUDÜS (AA) - Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın "çarmıha gerilmeden" önce son kez Kudüs'e girişi ve Kudüs halkının yollara çıkıp palmiye yapraklarını sallayarak sevinmesinin hatırası olarak bilinen "Palmiye Pazarı" Bayramı, Doğu Kudüs'te kutlandı.

Filistinli Hristiyanların yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden yüzlerce Hristiyan, kutsal mekanlarının bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Paskalya Bayramı öncesindeki "Palmiye Pazarı"nı kutladı.

Taşıdıkları palmiye dalları ile işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Zeytindağı'ndan yola çıkan yüzlerce Hristiyan, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'ndan girerek, Hazreti İsa'nın yürüdüğüne inanılan Çile Yolu (Via Dolorosa) boyunca ilahiler eşliğinde yine Kıyamet Kilisesi'ne geldi.

Öte yandan, kutlamalar kapsamında Filistin Hristiyan İzci Bando Takımı da işgal altındaki Doğu Kudüs'ün caddelerinde geçit töreni yaptı.

Geçit törenine içinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinin Zehra Kapısı'ndan başlayan bando takımı, Sultan Süleyman Caddesi boyunca yürüyerek Şam Kapısı'na geldi.

Bando takımı, halkın yoğun ilgisiyle Eski Şehir'in sokaklarından yürüyerek Kıyamet Kilisesi'ne ulaştı.

Hristiyan inanışına göre, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmeden önce Kudüs'e son kez girişi "Palmiye Pazarı" olarak kutlanıyor.

İşgal altındaki Kudüs'te yaşayan 400 bini aşkın Filistinliden yaklaşık 12 bininin Hristiyan olduğu belirtiliyor.

