HABER

Filistinli Hristiyanlar "Palmiye Pazarı"nı kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 23:19 | Son Güncelleme

Filistinlilerin yanı sıra aralarında dünyanın farklı bölgelerinden yüzlerce Hristiyan, kutsal mekanların bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'te Paskalya Bayramı öncesindeki "Palmiye Pazarı"nı kutladı

KUDÜS (AA) - Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın "çarmıha gerilmeden" önce son kez Kudüs'e girişi ve Kudüs halkının yollara çıkıp palmiye yapraklarını sallayarak sevinmesinin hatırası olarak bilinen "Palmiye Pazarı" Bayramı, Doğu Kudüs'te kutlandı.

Filistinli Hristiyanların yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden yüzlerce Hristiyan, kutsal mekanlarının bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Paskalya Bayramı öncesindeki "Palmiye Pazarı"nı kutladı.

Taşıdıkları palmiye dalları ile işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Zeytindağı'ndan yola çıkan yüzlerce Hristiyan, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'ndan girerek, Hazreti İsa'nın yürüdüğüne inanılan Çile Yolu (Via Dolorosa) boyunca ilahiler eşliğinde yine Kıyamet Kilisesi'ne geldi.

Öte yandan, kutlamalar kapsamında Filistin Hristiyan İzci Bando Takımı da işgal altındaki Doğu Kudüs'ün caddelerinde geçit töreni yaptı.

Geçit törenine içinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinin Zehra Kapısı'ndan başlayan bando takımı, Sultan Süleyman Caddesi boyunca yürüyerek Şam Kapısı'na geldi.

Bando takımı, halkın yoğun ilgisiyle Eski Şehir'in sokaklarından yürüyerek Kıyamet Kilisesi'ne ulaştı.

Hristiyan inanışına göre, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmeden önce Kudüs'e son kez girişi "Palmiye Pazarı" olarak kutlanıyor.

İşgal altındaki Kudüs'te yaşayan 400 bini aşkın Filistinliden yaklaşık 12 bininin Hristiyan olduğu belirtiliyor.

Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler
Maltepe'de oy sayımı durduruldu!Maltepe'de oy sayımı durduruldu!
Kırıkkale'de sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkilediKırıkkale'de sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistinli Hristiyanlar işgal altındaki Doğu Kudüs Kıyamet Kilisesi Palmiye Pazarı

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan yerel seçim yorumu: Başarı olarak göremeyiz

Bülent Arınç'tan yerel seçim yorumu: Başarı olarak göremeyiz

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Volkan Demirel ve Hasan Şaş birbirine girdi

Volkan Demirel ve Hasan Şaş birbirine girdi

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Sakarya'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Sakarya'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Adana'da yolcu minibüsü takla attı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu minibüsü takla attı! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya facia! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya facia! Ölü ve yaralılar var

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.