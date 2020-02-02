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Filistinli insan hakları kuruluşundan İsrail'in Gazze ablukasını artıran kararına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 22:15 | Son Güncelleme

Filistinli insan hakları kuruluşundan İsrail'in Gazze ablukasını artıran kararına kınama

Gazze'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in, 400'ü aşkın Filistinli tüccarın ülkeye giriş izinlerini iptal etmesi ve Gazze'ye çimento girişini yasaklamasını kınadı.

Merkez tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail yönetiminin aldığı yeni kararın, uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerinden vazgeçmesi anlamına geldiği ifade edildi.

İsrail'in, Gazze'den Yahudi yerleşim birimlerine roket atıldığı gerekçesiyle 460 tüccarın Batı Şeria ve İsrail'e giriş izinlerini iptal etmesinin ve Gazze'ye çimento girişini yasaklamasının kınandığı açıklamada, uluslararası camianın sessizliğinin İsrail'i daha fazla ihlal işlemeye teşvik ettiği belirtildi.

Merkez, uluslararası topluma İsrail'in artan ihlallerine karşı harekete geçme, işgal yönetimini uluslararası hukuka saygı duymaya ve Gazze'ye uyguladığı ablukayı bitirmeye zorlama çağrısı yaptı.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail tarafından abluka altında tutuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
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