Filistinli iş adamı suikastı ile ilgili şoke eden detay! 2.5 saat sonra bakın nasıl kaçmışlar

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde Filistinli olduğu öğrenilen iş adamına silahlı saldırı düzenlendi. İddiaya göre, bir şahıs, içerisinde Filistinli iş adamı Abdulkadir Anas, arkadaşı F.M. ve koruması E.K.'nin bulunduğu park halindeki otomobile susturucu takılmış silahla saldırıda bulunmuştu. Saldırıda şoför koltuğunda oturan Filistinli iş adamı Abdulkadir Anas (30) olay yerinde hayatını kaybederken, Filistin uyruklu F.M. ve Anas'ın koruması E.K. yaralanmıştı.

ABDÜLKADİR ANAS'IN CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI!

Filistinli iş adamına silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı F.M. ve E.K.'yi ambulansa alarak müdahalede bulunmuştu. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan F.M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Anas'ın koruması E.K'nin ise ayağından yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Onlarca kurşunun sıkıldığı saldırıda olay yeri inceleme ekipleri, çevrede ve otomobilde uzun süre incelemelerde bulunmuştu. Yapılan incelemelerde, olay yerinde susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan bulunmuştu. İncelemelerin ardından Abdulkadir Anas'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmıştı.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü olaya ilişkin yaptığı açıklamada “18 Ağustos Pazar günü saat 22.20 sıralarında İstanbul Kağıthane’de silahlı kavga olduğunun belirlenmesi üzerine ivedi bir şekilde olay yerine intikal edilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce geniş kapsamlı çalışma başlatılmıştır. Olay yerinde yapılan incelemelerde kimlik bilgileri belirlenen Abdulkadir Anas, F.M. ve E.K. isimli şahısların silah ile açılan ateş sonucu yaralandığı anlaşılmış, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Anas isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiştir” ifadelerine yer verildi.

Emniyet yaptığı açıklamada hastaneye kaldırılan F.M.’nin hayati tehlikesinin bulunduğunu, E.K. isimli şahsın ise tedavisinin bilinci açık bir şekilde devam ettiğini belirtti.

"2.5 SAAT SONRA KIRKLARELİ İLİNDEN YURT DIŞINA ÇIKTIKLARI BELİRLENDİ"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasının devamında “Yürütülen saha çalışmalarında olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera kaydı görüntüleri detaylı bir şekilde incelemiş, bir şüpheli şahsın, araç içerisinde bulunan mağdur şahıslara yönelik silahla ateş açtığı belirlenmiş, olay yerinde kullanılan suç unsuru silah ile 8 adet boş kovan ele geçirilmiştir. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahsın olay yerinden yaya olarak kaçtığı, kendisini olay yeri yakınlarında bekleyen bir araca binerek uzaklaştığı belirlenmiş, şahısların izini kaybettirmek için 3 farklı araç kullandıkları anlaşılmıştır. Şüpheli 2 araç bulunmuş, araçlara yönelik yapılan incelemelerde kiralık olduğu belirlenmiş, yapılan aramalarda ise bir araç içerisinden 1 adet silah ele geçirilmiştir. Çalışmalar kapsamında, G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B. isimli şahısların olayın failleri olduğu, alacak verecek nedeniyle olayı gerçekleştirdikleri aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir. Mağdur şahıslara silah ile ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden, G.S., T.S. ve S.A. isimli şahısların olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra Kırklareli ilinden yurt dışına çıktıları belirlenmiştir. Diğer şüpheli şahısların aranmalarına devam edilmektedir” ifadelerine yer verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, yapılan arşiv araştırmalarında L.E.E.'nin olayın failleri olduğu belirlenen şahısların ulaşımını sağlayan kişi olduğunu ve kendisine yönelik 6 Haziran 2023 tarihinde Şişli’de silahlı saldırı gerçekleştirildiğini de belirtti. Şahsın tedavisinin ardından taburcu edildiği de emniyet tarafından açıklandı.

Şüpheli şahıslarla beraber hareket eden ve kaçmasına yardım eden L.E.E., I.A., A.F.M.M. ve P.Y. isimli 4 şahsın yakalandığı ve 2 adet silahın ele geçirildiği de emniyet tarafından açıklandı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır