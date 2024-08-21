HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni görüntü! Romanya'da yakalanmışlardı, yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni görüntü! Romanya'da yakalanmışlardı, yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

21.08.2024 13:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş insanının öldürüldüğü silahlı saldırıda yeni bir gelişme yaşandı. Yaşanan saldırının ardından Romanya'da yakalanan 3 şüphelinin, yurt dışına kaçış anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin saldırıdan hemen sonra kaçabilmek için yanlarına valizlerini aldıkları da görüldü.

Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni görüntü! Romanya'da yakalanmışlardı, yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Kağıthane’de 18 Ağustos Pazar günü saat 22.20’de Filistinli iş insanı Anas El Abd Qadir’e yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Anas El Abd Qadir hayatını kaybederken Eray K. ve Fadı M. yaralandı.

a3

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında şüphelilere ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

adsad

BAVULLARLLA EVDEN ÇIKIŞ ANLARI YER ALDI

Görüntülerde saldırıyı planlayan şüphelilerin bulunduğu evden ellerinde bavullarla inişi ve otoparkta araca binmeleri yer alıyor.

safd

Şüphelilerin araçla caddeye doğru seyir halinde olduğu görüntülerin de yer aldığı kayıtta, bir viyadük altında araç değiştirdikleri de görülüyor.

a1

İlginizi Çekebilir

Kan donduran cinayet kamerada! Eniştesinden dayak yedi: Silahını davranıp kurşun yağmuruna tuttu yetmedi araçla ezdi...

Kan donduran cinayet kamerada! Eniştesinden dayak yedi: Silahını davranıp kurşun yağmuruna tuttu yetmedi araçla ezdi...

 Sokak ortasında dehşet: Kadını yumruklayıp demir sopayla vurdu

Sokak ortasında dehşet: Kadını yumruklayıp demir sopayla vurdu

 Müzisyen cinayetinde sır perdesi aralanıyor! İfadeleri ortaya çıktı

Müzisyen cinayetinde sır perdesi aralanıyor! İfadeleri ortaya çıktı

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kağıthane silahlı saldırı
En Çok Okunan Haberler
'Bakan Şimşek istifa etti' iddialarına yanıt geldi

'Bakan Şimşek istifa etti' iddialarına yanıt geldi

Müzisyen cinayetinde sır perdesi aralanıyor! İfadeleri ortaya çıktı

Müzisyen cinayetinde sır perdesi aralanıyor! İfadeleri ortaya çıktı

Sokak ortasında dehşet: Kadını yumruklayıp demir sopayla vurdu

Sokak ortasında dehşet: Kadını yumruklayıp demir sopayla vurdu

MEB'den 30 özel okula uyarı! 'İsimlerinizi değiştirin' 6 ilde var

MEB'den 30 özel okula uyarı! 'İsimlerinizi değiştirin' 6 ilde var

Kan donduran cinayet kamerada! Eniştesinden dayak yedi: Silahını davranıp kurşun yağmuruna tuttu yetmedi araçla ezdi...

Kan donduran cinayet kamerada! Eniştesinden dayak yedi: Silahını davranıp kurşun yağmuruna tuttu yetmedi araçla ezdi...

'Bunu kim ihbar etmez' Eve girince gözlerine inanamadılar!

'Bunu kim ihbar etmez' Eve girince gözlerine inanamadılar!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Merrell'dan Adidas'a indirimdeki outdoor ayakkabılar burada!

Merrell'dan Adidas'a indirimdeki outdoor ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.