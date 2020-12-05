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Filistinli kaçak göçmen karton koli içerisinde yatarken yakalandı

05.12.2020 00:22 | Son Güncelleme:
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Filistinli kaçak göçmen karton koli içerisinde yatarken yakalandı

Filistin’den Türkiye’ye kaçak yollarla giren ve Aksaray’a kadar gelen kaçak göçmen polis ekiplerince duvar kenarına karton koliden yaptığı yatakta yatarken yakalandı.

Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasında Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde devriye atan polis ekipleri gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı.

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Filistin’den kaçarak kaçak yollarla önce İstanbul’a sonra da Aksaray’a kadar gelen Filistinli Abdullah Şağni (37), karton koliden bina duvarı dibine yaptığı yatakta yatarken polis ekiplerince yakalandı. Gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen polis ekipleri Türkçe bilmeyen Filistinli şahsı polis otosuyla Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürdü. Burada yapılan araştırma ve sorgulamalarda şahsın Filistinli olduğunu ve kaçak yollarla Aksaray’a kadar geldiği tespit edilirken, şahıs polis ekiplerince Aksaray İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri işlemler tamamlanana kadar şahsı kalması için bir yurda yerleştirirken, şahsın işlemlerinin ardından Filistin’e gönderileceği bildirildi. (İHA)

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