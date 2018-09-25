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Filistinli kadın tutuklulardan İsrail'e "kamera" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 21:47 | Son Güncelleme

Filistinli kadın tutuklular, İsrail'in, hapishane avlusunda kamera kaydı almaya başlamasına tepki olarak avluya çıkmayı reddediyor

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, İsrail'in HaSharon cezaevindeki Filistinli kadın tutukluların, İsrail'in hapishane avlusunda kamera kaydı almasına tepki olarak avluya çıkmayı reddetmeye devam ettiklerini söyledi.

Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail cezaevi yönetiminin, kadın tutukluların, kamera kaydının durdurulması talebine henüz yanıt vermediğini belirtti.

İsrail yönetiminin, başta kadın tutuklular olmak üzere tüm tutuklulara baskıyı sürdürdüğünü dile getiren Faris, "Cezaevi yönetimi, İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan'ın tutuklulara baskı yapmak için kurduğu komisyonun, avludaki gözetleme kameralarının açılmasını da içeren önerilerini uygulamaya başladı." dedi.

Faris, cezaevi yönetiminin, tutuklulara yönelik baskılarını artırabileceğini ve bunun hayatın her yönüne dokunulabileceğini sözlerine ekledi.

Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine de İsrail cezaevlerinde kaygılı bir durumun hakim olduğunu vurguladı.

İsrail hapishanelerindeki erkek tutukluların kadın tutuklularla dayanışma için, yemeklerin cezaevi yönetimine iadesinin de içinde bulunduğu tırmandırma adımları atmaya başladığını belirten Serahine, İsrail makamlarının kararı uygulamaya devam ettiğinin görüldüğünü ve tutukluların hiçbir olumlu yanıt almadığını dile getirdi.

Avludaki kameraların birkaç yıl önce yerleştirildiğini, gösteriler sonrası üzerilerinin örtüldüğünü ve son zamanlarda yeniden çalıştırıldığını aktaran Serahine, kameraların 5 Eylül'de çalıştırılmaya başlanmasından beri kadın tutukluların avluya çıkmadığını sözlerine ekledi.

Filistinli kadın tutuklular daha önce İsrail'le anlaşarak kameraların üzeri kumaş parçasıyla örtülerek görüntü alınmasını engellemişti. İsrail cezaevi yönetimi ise 5 Eylül'de tekrar görüntü almaya başlamıştı. Bu uygulamaya tepki olarak kadın tutuklular avluya çıkmayı reddediyor.

İsrail hapishanelerindeki 52 Filistinli kadın tutukludan 32'si HaSharon cezaevinde bulunuyor.

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