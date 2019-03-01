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Filistinli Kadınlar İçin İstanbul’da Yürüyüş Düzenlendi

01.03.2019 23:03 | Son Güncelleme

Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (UKEAD) öncülüğünde, birçok sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bazı vatandaşlar, Filistinli kadınlara destek olmak amacıyla bugün Cuma namazı sonrası Fatih Camisi'nden Saraçhane Parkı'na “Kudüs İçin Hepimiz Meryemiz” yürüyüşü düzenledi

Filistinli Kadınlar İçin İstanbul’da Yürüyüş Düzenlendi

Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (UKEAD) öncülüğünde, birçok sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bazı vatandaşlar, Filistinli kadınlara destek olmak amacıyla bugün Cuma namazı sonrası Fatih Camisi'nden Saraçhane Parkı'na “Kudüs İçin Hepimiz Meryemiz” yürüyüşü düzenledi.

Kalabalık grup ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşırken yürüyüş boyunca “Mescid-i Aksa Onurumuzdur”, “Mavi Marmara Onurumuzdur” ve “Hepimiz Meryemiz” şeklinde sloganlar attı.

Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (UKEAD) Genel Başkan Yardımcısı Ayşegül Bayıcı, düzenlenen yürüyüşün amacını şu sözlerle açıkladı:

“Kudüslü kadınlarımızın yaşamış oldukları sıkıntıları dünyaya duyuran bir kampanyanın çok büyük ve önemli bir ayağı için burada bulunuyoruz. Kudüs için hepimiz Meryemiz diyoruz. ‘Dünya Barışı Kudüs’ten, Meryemlerin Sesinden’ sloganıyla bir yürüyüş başlattık. Umuyoruz ki bu ses dünyadaki diğer ülkelerde yaşayan Müslümanlar’dan da yükselecek.”

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