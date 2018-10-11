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Filistinli milletvekili serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 22:04 | Son Güncelleme

İsrail, Filistinli milletvekili Hasan Yusuf'u yaklaşık bir yıl süren "idari tutukluluğun" ardından serbest bıraktı

RAMALLAH (AA) – İsrail makamları, Hamas'ın Filistin parlamentosundaki Değişim ve Islah Bloku üyesi milletvekili Hasan Yusuf'u yaklaşık bir yıl süren "idari tutukluluğun" ardından serbest bıraktı.

Filistinli milletvekili Yusuf, serbest bırakıldığı işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında bulunan Ofer Cezaevi'nin kapısında, ailesi, sevenleri ve birçok Filistinli vekil tarafından karşılandı.

Serbest bırakılmasının hemen ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada Yusuf, İsrail'in kendisini herhangi bir suçlama yöneltmeksizin cezaevinde tuttuğunu belirtti.

Filistinli taraflara İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların davası etrafında kenetlenme çağrısında bulunan Yusuf, "Filistinli tutuklular çok zor şartlarla karşı karşıyalar. İsrail ile mücadele konusunda yalnızlar." dedi.

İsrail askerlerince daha önce de pek çok kez gözaltına alınan 63 yaşındaki Filistinli milletvekili, son olarak 13 Aralık 2017'de Ramallah'taki evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı. Yusuf, o tarihten bu yana "idari tutuklu" olarak cezaevinde bulunuyordu.

- Ömrünün üçte birini İsrail hapishanelerinde geçirdi

Hamas'ın işgal altındaki Batı Şeria'daki sözcüsü sayılan Hasan Yusuf, davasına bağlılığından dolayı sürekli İsrail güçlerinin hedefinde oldu.

Yusuf, İsrail tarafından 1992 yılında Lübnan'a sürgün edilen "Hamas" ve "İslami Cihad" teşkilatlarına mensup 415 kişinin arasındaydı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinliler arasında "Çok gecikmem, geri dönerim." ifadeleriyle tanınan Filistinli milletvekili, ömrünün üçte birini İsrail hapishanelerinde geçirdi.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hâlâ 450'si idari tutuklu, 11'i milletvekili, 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Değişim ve Islah Bloku Filistin Hamas israil işgal altındaki Batı Şeria

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