Filistinli milletvekili serbest bırakıldı

RAMALLAH (AA) – İsrail makamları, Hamas'ın Filistin parlamentosundaki Değişim ve Islah Bloku üyesi milletvekili Hasan Yusuf'u yaklaşık bir yıl süren "idari tutukluluğun" ardından serbest bıraktı.

Filistinli milletvekili Yusuf, serbest bırakıldığı işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında bulunan Ofer Cezaevi'nin kapısında, ailesi, sevenleri ve birçok Filistinli vekil tarafından karşılandı.

Serbest bırakılmasının hemen ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada Yusuf, İsrail'in kendisini herhangi bir suçlama yöneltmeksizin cezaevinde tuttuğunu belirtti.

Filistinli taraflara İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların davası etrafında kenetlenme çağrısında bulunan Yusuf, "Filistinli tutuklular çok zor şartlarla karşı karşıyalar. İsrail ile mücadele konusunda yalnızlar." dedi.

İsrail askerlerince daha önce de pek çok kez gözaltına alınan 63 yaşındaki Filistinli milletvekili, son olarak 13 Aralık 2017'de Ramallah'taki evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı. Yusuf, o tarihten bu yana "idari tutuklu" olarak cezaevinde bulunuyordu.