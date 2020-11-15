Filistinli Mültecilere Yardım Yapan BM Ajansı'nın Parası Bitti

Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansı, ellerinde hiç paraları kalmadığını ve 70 milyon dolar kadar bir kaynak yaratamazlarsa 28 bin çalışanlarına yıl sonuna kadar maaşlarını ödeyemeyeceklerini açıkladı.

Ajans, Ortadoğu’daki 5,7 milyon Filistinli mülteci için gıda ve sağlık hizmetleriyle, yarım milyon çocuk için eğitim ve koruma faaliyetleri yürütüyor.

Ajans Sözcüsü Tamara Alrifai yaptığı açıklamada, Yardım ve Çalışma Ajansı’nın COVID-19 salgını konusunda da ön cephede mücadele verdiğini söyledi. Yaşanan maddi sorunun salgının mülteciler arasında büyümesi konusunda da etkili olmasından endişe ediliyor.

Alrifai, Temmuz ayında Filistinli mülteciler arasında sadece 200 vaka varken bugün bu sayının 17 bine ulaştığını söyledi. Maddi sorunlar nedeniyle salgına yakalananlara tıbbi hizmet verilmesi ve ilaçların temin edilmesinin zorlaştığı, çocukların uzaktan eğitimlerine devam etmesi konusundan sıkıntılara neden olduğuna dikkat çekti.

Alrifai “Aralarında çalışanlarımızın da bulunduğu yeni vaka sayısının 5 ay gibi bir sürede 200’den 17 binlere yükselmiş olması bizleri ciddi şekilde kaygılandırıyor.