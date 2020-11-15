HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Filistinli Mültecilere Yardım Yapan BM Ajansı'nın Parası Bitti

Filistinli Mültecilere Yardım Yapan BM Ajansı'nın Parası Bitti

15.11.2020 15:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Filistinli Mültecilere Yardım Yapan BM Ajansı'nın Parası Bitti

Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansı, ellerinde hiç paraları kalmadığını ve 70 milyon dolar kadar bir kaynak yaratamazlarsa 28 bin çalışanlarına yıl sonuna kadar maaşlarını ödeyemeyeceklerini açıkladı

Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansı, ellerinde hiç paraları kalmadığını ve 70 milyon dolar kadar bir kaynak yaratamazlarsa 28 bin çalışanlarına yıl sonuna kadar maaşlarını ödeyemeyeceklerini açıkladı.

Ajans, Ortadoğu’daki 5,7 milyon Filistinli mülteci için gıda ve sağlık hizmetleriyle, yarım milyon çocuk için eğitim ve koruma faaliyetleri yürütüyor.

Ajans Sözcüsü Tamara Alrifai yaptığı açıklamada, Yardım ve Çalışma Ajansı’nın COVID-19 salgını konusunda da ön cephede mücadele verdiğini söyledi. Yaşanan maddi sorunun salgının mülteciler arasında büyümesi konusunda da etkili olmasından endişe ediliyor.

Alrifai, Temmuz ayında Filistinli mülteciler arasında sadece 200 vaka varken bugün bu sayının 17 bine ulaştığını söyledi. Maddi sorunlar nedeniyle salgına yakalananlara tıbbi hizmet verilmesi ve ilaçların temin edilmesinin zorlaştığı, çocukların uzaktan eğitimlerine devam etmesi konusundan sıkıntılara neden olduğuna dikkat çekti.

Alrifai “Aralarında çalışanlarımızın da bulunduğu yeni vaka sayısının 5 ay gibi bir sürede 200’den 17 binlere yükselmiş olması bizleri ciddi şekilde kaygılandırıyor.

Ajansın çalışanlarının çoğunluğunun da Filistinli mültecilerden oluşması nedeniyle maaşların ödenememesi mülteci aileleri açısından ayrıca bir sorunun oluşmasına da neden oluyor.

Alrifai “5,7 milyon mülteciye hizmet ulaştıran 28 bin çalışanımıza aylık 50 milyon dolar civarında bir maaş ödemesi yapıyoruz. Bu insanların ne kadar zor durumda olduklarını hatırlatmaya gerek görmüyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
İspanya’daki adada kopan kaya kütlesinin çökme anı kameradaİspanya’daki adada kopan kaya kütlesinin çökme anı kamerada
10 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!10 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

Cinsel organı görünmüştü! Olay yorum

Cinsel organı görünmüştü! Olay yorum

İmamoğlu 'gecikiyorsunuz' dedi, Bakan Koca'dan cevap geldi

İmamoğlu 'gecikiyorsunuz' dedi, Bakan Koca'dan cevap geldi

Koronavirüse karşı 'iki hafta tam kapanma' önerisi

Koronavirüse karşı 'iki hafta tam kapanma' önerisi

Böylesi görülmedi! Kaza yapan araçlarla selfie hobisi oldu

Böylesi görülmedi! Kaza yapan araçlarla selfie hobisi oldu

Dünyaya umut olan Türk doktorlardan yeni açıklama

Dünyaya umut olan Türk doktorlardan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Bakan Koca'dan korkutan uyarı! 'Büyük şehirlerimizde...'

Bakan Koca'dan korkutan uyarı! 'Büyük şehirlerimizde...'

Bakan Soylu'nun acı günü!

Bakan Soylu'nun acı günü!

Diğer Haberler

İspanya’daki adada kopan kaya kütlesinin çökme anı kamerada

İspanya’daki adada kopan kaya kütlesinin çökme anı kamerada

Azerbaycan'dan Ermenistan'a 10 gün ek süre

Azerbaycan, Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi

Bill Gates'ten adil korona tedavisi için 70 milyon dolarlık fon

Bill Gates'ten flaş hamle! 70 milyon dolarlık ek fon sağlayacak

İsrail ordusu Gazze'yi vurdu

İsrail ordusu Gazze'yi vurdu

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a suikast ve darbe girişimi engellendi

Paşinyan'a suikast ve darbe girişimi

Putin, Aliyev ve Paşinyan ile telefonda görüştü

Putin, Aliyev ve Paşinyan arasında kritik görüşme

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.