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Filistinli mültecilerin okulları ve sağlık merkezleri tehlikede

25.09.2018 12:54 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) yıl sonuna kadar 185 milyon dolarlık fon açığını gideremezse mültecilerin faydalandıkları okul ve sağlık merkezleri kapanabilir.

Filistinli mültecilerin okulları ve sağlık merkezleri tehlikede

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin verdiği fonları azalttığı Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) zor durumda. Ajans yıl sonuna kadar 185 milyon dolarlık fon açığını gideremezse mültecilerin faydalandıkları eğitim ve sağlık hizmetlerinin tehlikeye gireceğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul görüşmeleri için dünya liderlerinin New York'ta bulunduğu sırada bir açıklama yapan UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbuhl, "Şu an bankada paramız var...ve sanırım Ekim ayı ortasına kadar yeter" dedi ve şöyle devam etti: "Ancak bütün hizmetlerimizin, eğitim sistemi, sağlık hizmeti, yardım ve sosyal hizmetlerin ve özellikle Suriye ve Gazze'deki acil yardımların devam edebilmesi için yıl sonuna kadar 185 milyon dolara ihtiyacımız olduğu açıktır."

Trump yardımları kesti

ABD Başkanı Trump, İsrail ile barış sürecinin tıkanmasından sorumlu oldukları gerekçesiyle Filistinlilere yapılan yardımları dondurmuş, UNRWA'ya yardımları azaltmaya karar vermişti. ABD, UNRWA'nın 1 milyar 100 milyon dolarlık bütçesinin yüzde 30'unu karşılamaktaydı.

1949'da kurulan UNRWA, Filistin özerk bölgeleriyle Suriye, Ürdün ve Lübnan'da yaşayan beş milyon kişiye yardım ediyor. Ajansın ağırlıklı çalışmaları arasında Gazze Şeridi'nin gıda maddesi ihtiyacının karşılanması yer alıyor. İnsan hakları örgütleri elektrik kesintileri, içme suyunun kirlenmesi ve işsizlik yüzünden Gazze Şeridi'nde yaşayan iki milyon Filistinlinin son derece zor hayat şartlarıyla boğuştuğunu bildiriyor.

Kesintiler nedeniyle grev

Öte yandan UNRWA'de çalışan yardım görevlilerinin işten çıkarmalar ve ABD yardımlarının kesilmesi nedeniyle grev yaptığı bildiriliyor. Grev nedeniyle Gazze'de bulunan 250'den fazla UNRWA okulları dahil olmak üzere sağlık merkezleri ve gıda yardımı dağıtan merkezlerin Pazartesi günü bir gün kapandığı aktarıldı.

Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da kesintilerden sonra 250'den fazla kişinin işine son verildiği ve birçok tam zamanlı pozisyonun yarı zamanlıya dönüştürüldüğü bildiriliyor. Gazze'de ajans için 13 bin kişinin çalıştığı ve 200 binden fazla Filistinlinin Gazze Şeridi'nde UNRWA okullarına gittiği kaydedildi.

Diğer taraftan Dünya Bankası yayımladığı bir raporda Gazze Şeridi ekonomisinin "serbest düşüşte" olduğunu söylerek, İsrail ve uluslararası toplumu yaklaşan "çöküşü" engellemek için yardıma çağırdı. Rapora göre Gazze ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 6 küçülürken, işsizlik oranı ise yüzde 50'nin üzerinde bulunuyor.

AP,AFP,rtr/SSB,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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