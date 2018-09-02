"Filistinli mültecilerin sorunu uluslararası sözleşmelere göre çözülmeli"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin toprakları ile çevre ülkelerde yaşayan yaklaşık 6 milyon Filistinli mülteci sorununun uluslararası sözleşmelere göre çözülmesi gerektiğini söyledi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Devlet Başkanı Abbas, İsrailli “Barış Şimdi” (Peace Now) hareketinden bir heyeti işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Filistin Devlet Başkanlık Sarayı’nda kabul etti.
Abbas, kabulde yaptığı konuşmada, Filistin yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesinden bu yana ABD ile iletişimin kesik olduğunu belirterek, ABD’nin şimdi de uluslararası sözleşme ve kararlara aykırı olarak Filistinli mülteci tanımını değiştirmeye çalıştığını söyledi.
ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararına da değinen Abbas, “Bu mesele (Filistinli mülteci sorunu) uluslararası meşruiyet ve Arap barış girişimi kararlarına uygun olarak çözülmelidir.” dedi.
Abbas, Filistinlilerin hala barışın sağlanacağına olan umutlarını yitirmediğini vurgulayarak, “Bizi kuşatan tüm zorlu koşullara rağmen, uluslararası meşruiyet kararları ve iki devletli çözüm ilkesi temelinde dünyadaki kültür ve barışı yaymaya çalışan uygar devletimizi kurmak için hala barışa inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını duyurmuştu.
UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.
Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. BM Genel Kurulunun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.
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