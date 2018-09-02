"Filistinli mültecilerin sorunu uluslararası sözleşmelere göre çözülmeli"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin toprakları ile çevre ülkelerde yaşayan yaklaşık 6 milyon Filistinli mülteci sorununun uluslararası sözleşmelere göre çözülmesi gerektiğini söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Devlet Başkanı Abbas, İsrailli “Barış Şimdi” (Peace Now) hareketinden bir heyeti işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Filistin Devlet Başkanlık Sarayı’nda kabul etti.

Abbas, kabulde yaptığı konuşmada, Filistin yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesinden bu yana ABD ile iletişimin kesik olduğunu belirterek, ABD’nin şimdi de uluslararası sözleşme ve kararlara aykırı olarak Filistinli mülteci tanımını değiştirmeye çalıştığını söyledi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararına da değinen Abbas, “Bu mesele (Filistinli mülteci sorunu) uluslararası meşruiyet ve Arap barış girişimi kararlarına uygun olarak çözülmelidir.” dedi.