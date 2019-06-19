"Filistinli mültecilerin topraklarına dönüş hakkı temel insani haktır"

BEYRUT (AA) - Hamas, Filistinli mültecilerin topraklarına dönüş hakkı temel insani haklardan biridir ve bunu kimsenin iptal etme hakkının olmadığını belirtti.

Hamas'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki ofisinden "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, "Filistinli mültecilerin topraklarına dönüş hakkı temel insani haklardan biridir. Bunu kimsenin iptal etme hakkı yoktur." denildi.

Filistinli mültecilerin kötüleşen insani durumu ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) yardım hizmetlerinin önemli ölçüde azaldığı vurgusu yapılan açıklamada, "UNRWA, Filistinli mülteciler asli topraklarına dönene kadar onlara eğitim, ilaç, sığınma yeri, yeme ve içme hizmetlerini sağlaması konusunda doğrudan sorumludur." ifadelerine yer verildi.

- Mültecilere mülk edinme ve çalışma izni talebi

Açıklamada, Lübnan'dan Filistinli mültecilere mülk edinme ve çalışma izni veren yasaları çıkarması talebinde bulunularak, Lübnan'daki bazı siyasi partilerin ise Filistinli mültecilerin imajını kasıtlı olarak ırkçı söylemlerle çarpıtması reddedildi.