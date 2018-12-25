KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Hazreti İsa'nın doğum yeri olduğuna inanılan Beytüllahim'deki noel kutlamarına katılan ve "Noel Baba" kıyafetleri giyen bazı Filistinli Hristiyanlar kendileri için en kutsal şehirlerden biri olan Kudüs'e alınmadı.

Filistinli Noel babalar 2002'de inşasına başlanan ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'yı birbirinden ayıran Ayrım (Utanç) Duvarı nedeniyle Hazreti İsa'nın yaşadığı şehir olması sebebiyle kendileri için kutsal sayılan Kudüs'e bu yıl da giremedi.

Beytüllahim'deki önceki gün düzenlenen Noel kutlamalarında Noel Baba kıyafetleri giyen bazı Filistinli Hristiyanlar, "Benim için Noel hediyesi özgür Filistin", "Bugün işgalin zulmü altında inleyen şehre Hazreti İsa barış mesajıyla gelmişti", "Yahudi yerleşimlerinin olmadığı bir Filistin diliyorum" yazılı pankartlar taşımıştı.

İsrail güçleri geçen yıl yine Beytüllahim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını protesto eden Noel baba kıyafetli Filistinli Hristiyanlara plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla sert şekilde müdahale etmişti.