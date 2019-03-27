RAMALLAH (AA) – İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin dün sabah 3 Filistinli öğrenciyi gözaltına almasını protesto etmek isteyen Filistinli öğrenciler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Birzeit Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistinlilere yönelik artan şiddet eylemlerini ve gözaltı uygulamalarını protesto etmek için Ramallah yakınlarındaki Beyt-İl İsrail askeri kontrol noktasında gösteri düzenledi.

İsrail askerleri Filistinli öğrencileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, askeri kontrol noktasına giden yolu taşlar ve ateşe verdikleri lastiklerle kapatan Filistinli gençler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

- İsrail askerleri 3 Filistinliyi yaraladı

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bölgede devam eden olaylarda şu ana kadar 3 kişinin plastik mermiyle yaralandığı, onlarca kişinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.

İsrail askerleri dün sabah Ramallah kentindeki Birzeit Üniversitesi’ne baskın düzenleyerek, 3 Filistinli öğrenciyi gözaltına almıştı.

