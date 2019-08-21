Sanatçı olarak yaşadığı toplumdaki gelişmelerden etkilendiğini ifade eden Rebi, İsrail işgali, Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılması, topraklarına dönüş hayali, her daim tehdit altındaki Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün durumu, Yahudi yerleşim birimlerinin inşası, abluka gibi Filistinlilerin artık günlük hayatlarının bir parçası haline gelen sıkıntıları eserlerinde konu edindiğini dile getirdi.

Batı Şeria'da pek çok bireysel ve karma sergiye katılan Rebi, ayrıca sosyal medya üzerinden satış yaptığını belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentinde yaşayan 49 yaşındaki Rebi, bir sivil toplum kuruluşunda çalışıyor. Rebi, Filistinlilerin İsrail işgali altında yaşadıkları zorlukları ise resimle anlatıyor.

- "Kudüs bir gün İsrail işgalinden kurtulacak"

Filistinli ressam, İsrail işgalinin trajedisini şimdi uluslararası mecraya taşımayı amaçlıyor.

"Büyülü Şehir" isimli tablosuyla The Arabs Group tarafından Uluslararası Londra Güzel Sanatlar Forumu bünyesinde düzenlenen yarışmaya katılan Rebi, "En iyi Arap ressam" ödülünü almak istediğini söyledi.

Vail Rebi, surlarla çevrili ve bir gölün ortasında yer alan Mescid-i Aksa, gölde bir genç kız ile 4 kuğu, ayrıca elinde kitap ve boynunda kefiye ile yüzünü Aksa'ya dönmüş Filistinli küçük bir kızın yer aldığı tablosunda Rus klasik müzik bestecisi Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Kuğu Gölü" balesinden esinlendiğini belirtti.

Kudüs'ün bir büyücü tarafından kuğuya dönüştürülerek göle hapsedilen Prenses Odette'e benzediğini kaydeden Rebi, "Tablodaki genç kız büyünün etkisinden kurtulan Odette'i temsil ediyor. Kudüs, bir gün İsrail işgalinden kurtulacak ve tüm ihtişamıyla ailesine dönecek." dedi.

Rebi, tablodaki küçük kızın ise işgal ve savaşın kara büyüsünden uzak, barış ve selamet içinde yaşamayı umutla bekleyen, eziyet altındaki Filistin'in masum çocukluğunu temsil ettiğini aktardı.