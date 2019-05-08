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Filistinli sanatçılardan AB'ye "İsrail'de Eurovision iptal edilsin" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 16:40 | Son Güncelleme

Filistinli Sanatçılar Birliği Sözcüsü Nebil el-Hatib: "Hiç kimsenin, insanlığa karşı savaş suçları işleyen acımasız ve ırkçı rejimin suçlarını aklamak, zulmüne devam etmesini sağlamak için sanatı kullanmaya hakkı yok"

Filistinli sanatçılar, Avrupa Birliği'ne (AB) İsrail'de gelecek hafta yapılması planlanan 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nın iptal edilmesi çağrısında bulundu.

AB'nin Gazze'deki ofisi önünde bir araya gelen Filistinli sanatçılar, Eurovision Şarkı Yarışması'nın İsrail'in ev sahipliğinde yapılacak olmasına tepki gösterdi.

Filistinli Sanatçılar Birliği Sözcüsü Nebil el-Hatib, burada yaptığı basın açıklamasında, müziğin ve şarkıların, sevgi, barış ve birlikte yaşamı ifade etmenin en güzel yollarından biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hiç kimsenin, insanlığa karşı savaş suçları işleyen acımasız ve ırkçı rejimin suçlarını aklamak, zulmüne devam etmesini sağlamak için sanatı kullanmaya hakkı yok. Eurovision Şarkı Yarışması'nın bu yıl Tel Aviv'de düzenlenecek olması bizi şaşkınlığa düşürdü."

İsrail'in böyle uluslararası bir yarışmaya ev sahipliği yapacak olmasının "zulüm ve baskılara dayanan işgalci bir devletin güçlendirilmesi ve desteklenmesi" anlamına geldiğini söyleyen Hatib, İsrail'in Filistinlileri kutlamalar dahil olmak üzere tüm yaşam haklarından mahrum ettiğini vurguladı.

Hatib ayrıca Eurovision'un İsrail'de düzenlenmesinin, Filistin halkına yönelik suçların üzerini örtme çabalarına AB'nin de katkı sağlaması anlamına geleceğini dile getirdi.

Bu yıl 64'üncüsü düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışıması'nın finali 18 Mayıs'ta İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yapılacak.

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Avrupa Birliği Gazze israil

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