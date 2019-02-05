Filistinli şehit babasından İsrail ordusunun iddisına yalanlama

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Cenin kentinin kuzeyindeki El-Celema kontrol noktasına patlayıcı madde fırlattığı iddiasıyla dün İsrail askerlerince vurularak şehit edilen 19 yaşındaki Filistinli Abdullah Tavalibe'nin babası Faysal Tavalibe, oğlunun sebepsiz yere vurulduğunu belirterek İsrail ordusunun iddialarını reddetti.

Faysal Tavalibe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail özel kuvvetlerinin hiçbir uyarıda bulunmaksızın oğlu Abdullah ve yanındaki arkadaşının üzerine ateş açtığını belirtti.

Abdullah'ın Celema kontrol noktasına yaklaşık 400 metre uzakta şehit edildiğini dile getiren Tavalibe, oğlunun vurulduğu sırada İsrail askerlerine tehdit oluşturacak herhangi bir girişimde bulunmadığını ifade etti.

Oğlunun şehit edilmesiyle ilgili İsrail ordusunu suçlayan Filistinli baba, "Abdullah ve arkadaşı motosikletle Cenin'den işten dönerken bir İsrail gücü tarafından vurularak öldürüldü. Görgü tanıklarından aldığımız bilgiye göre, bölgedeki bir çiftlik evinde gizlenen biri tarafından oğluma ve arkadaşına ateş açıldı. Vurulduğunda oğlum hiçbir şey taşımıyordu." ifadelerini kullandı.