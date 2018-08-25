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Filistinli sporculardan FIFA'nın kararına protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 22:56 | Son Güncelleme

Gazze Şeridi'ndeki sporcular, FIFA'nın Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub'a 12 ay görevinden men ve para cezası vermesine tepki gösterdi

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sporcular, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub'a 12 ay görevinden men ve para cezası vermesini protesto etti.

Emvac Spor Kurumu tarafından Filistin Uluslararası Stadyumu'nda düzenlenen gösteride, FIFA'nın Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Racub hakkındaki kararına tepki gösterildi.

Filistin Futbol Federasyonu üyesi Abdusselam Heniyye, gösteride AA muhabirine yaptığı açıklamada, "FIFA'nın Racub hakkındaki kararını kınıyor ve kabul etmiyoruz." dedi.

Kararın siyasi, adaletsiz ve taraflı olduğuna dikkati çeken Heniyye, Filistin Futbol Federasyonunun hukuk çerçevesinde bu kararı durdurmak için çalışacağını söyledi.

FIFA'dan dün yapılan açıklamada, "şiddet ve nefreti kışkırttığı" gerekçesiyle Cibril er-Racub'a 12 ay görevden men ve 20 bin İsviçre frangı para cezası verildiği duyurulmuştu.

Arjantin ile İsrail arasında haziran ayında Kudüs'te dostluk maçı oynanması planlanmış, daha sonra Arjantin tarafından bu karşılaşma iptal edilmişti.

Racub, Arjantinli futbolcular ve özellikle Lionel Messi'den "İsrail işgalinin kara yüzünü beyazlatmak için araç olmamasını" ve maça çıkmamasını istemişti.

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