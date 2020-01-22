HABER
  4. Filistinli STK'dan "5. Dünya Holokost Forumu" uyarısı

Filistinli STK'dan "5. Dünya Holokost Forumu" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 00:16 | Son Güncelleme

Filistinli STK'dan "5. Dünya Holokost Forumu" uyarısı

Filistinli insan hakları merkezi, dünya liderlerinin Batı Kudüs'te düzenlenmesi planlanan 5. Dünya Holokost Forumu'na katılımının, "İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürmesine teşvik anlamına geleceğini" belirtti.

Himaye İnsan Hakları Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Foruma katılım, işgalcilerin Filistinlilere karşı işledikleri ihlalleri ve suçları sürdürmelerini teşvik edecek. Aynı zamanda özellikle Doğu Kudüs'te arazilere el konulmasını, yasa dışı yerleşim birimlerinin inşa edilmesini, tehciri hızlandıracak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu Forumun uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğuna dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Filistinli sivillere yönelik ihlaller devam ederken uluslararası barış ve güvenlik kaygılarını ifade eden devlet liderlerinin sözde holokostu anmasını şaşkınlıkla karşılıyoruz. Uluslararası toplumun, İsrail'in Filistin halkına karşı yaptığı holokostu sona erdirme sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor."

Tüm katılımcı ülkelerin işgal altındaki Kudüs'e gitmek yerine ihlalleri durdurmak için acil önlem almaları gerektiği vurgulanan açıklamada, toplantıya katılacak ülke liderlerine bu kararlarını yeniden gözden geçirmeleri çağrısında bulunuldu.

5. Dünya Holokost Forumu, Yad Vashem Müzesi'nin iş birliğiyle 23 Ocak Perşembe günü düzenlenecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı! Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı!
Halkbank davası: ABD, Halkbank'ın katılmayacağı duruşmalar için milyonlarca dolar ceza istediHalkbank davası: ABD, Halkbank'ın katılmayacağı duruşmalar için milyonlarca dolar ceza istedi
Kara çarşaflı soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdi (2)Kara çarşaflı soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Himaye İnsan Hakları Merkezi israil

En Çok Okunan Haberler

Nefes kesen operasyonla yakalanmıştı! Gizli görevi ortaya çıktı

Nefes kesen operasyonla yakalanmıştı! Gizli görevi ortaya çıktı

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye oldu!

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye oldu!

Erotik dükkanda yarı çıplak poz verdi

Erotik dükkanda yarı çıplak poz verdi

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Yine aynı vahşet! Eski eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Yine aynı vahşet! Eski eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutköy'de bir markete el yapımı patlayıcı atıldı

İstanbul'da markete EYP'li saldırı!

Kırklareli’nde ağaçlık alanda 6 çanta uyuşturucu bulundu

Sır olay! Ağaçlık alanda bulundu

TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var

TEM'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Ülkenin gündemine oturdu! Küçük kız tacizciden böyle kurtuldu

Küçük kızın tacizciden kurtulma anı kamerada!

Kırıkkale’de 'vurulan iğne kör etti' iddiası! Sayı 36'ya yükseldi

'Vurulan iğne kör etti!' Sayı 36'ya yükseldi

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye edildi

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.