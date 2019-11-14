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Filistinli STK'lardan uluslararası topluma "İsrail'den hesap sorma" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 20:50 | Son Güncelleme

Filistinli STK'lardan uluslararası topluma "İsrail'den hesap sorma" çağrısı

Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı, uluslararası toplumu Gazze Şeridi'nde işlediği suçlardan dolayı İsrail'den hesap sormaya çağırdı.

Bünyesinde 100'den fazla Filistinli STK'yı barındıran Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Uluslararası toplum, işgalci İsrail'in halkımıza yönelik devam eden her türlü saldırganlığını durdurmak için ciddi bir şekilde müdahalede bulunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in uluslararası toplumun sessizliğinden yararlanarak tüm hukuk ve anlaşmaları ihlal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, uluslararası topluma, Filistin halkına karşı işlediği ihlallerden dolayı İsrail'e hesap sorma çağrısında bulunuldu.

- İsrail'in düzenlediği suikast gerilimi tırmandırdı

İsrail ordusu 12 Kasım Salı sabahı, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş, olayda Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.

Bu saldırının ardından bölgedeki gerilim tırmanırken İslami Cihad, İsrail saldırısına roket atışlarıyla karşılık vermişti.

İsrail ordusu iki gün boyunca Gazze'de İslami Cihad'a ait hedeflere saldırılar düzenlemiş, saldırılarda 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 100'den fazla Filistinli yaralanmıştı.

İslami Cihad, bu sabah Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ile ateşkese varıldığını duyurmuştu.

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Gazze israil

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