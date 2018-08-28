Filistinli tarafların ulusal uzlaşı çabaları

"Hamas'ın İsrail'le ateşkes anlaşması, Yüzyılın Anlaşması'nın yürürlüğe girmesine ve Gazze'nin tamamen ayrı bir parça olarak kopmasına neden olacak bir anlaşmadır."

Gazze'de yönetim tamamen ele alınmadan sorumluluğun alınmasının mümkün olmadığını vurgulayan Kavasimi, İsrail-Hamas arasındaki muhtemel ateşkes görüşmelerine dair ise şunları söyledi:

Kahire'de yürütülen görüşmelere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kavasimi, İsrail'le ateşkesten önce Filistin uzlaşısına öncelik verilmesi ve bu çalışmaların FKÖ'nün denetiminde olması gerektiğini ifade etti.

Fetih Hareketi'nden bir heyet, Merkez Komite Üyesi Azzam el-Ahmed başkanlığında Filistin uzlaşısı ve Gazze'de sükuneti hedefleyen görüşmelere katılmak üzere cumartesi günü Kahire'ye gitmişti.

Fetih Hareketi Sözcüsü Usame el-Kavasimi, ABD'nin gündeme getirdiği Yüzyılın Anlaşmasına karşı koyabilmek için önceliklerinin Filistin uzlaşısı olduğunu belirtti.

Kahire'deki heyet başkanı Azzam Ahmed ise bu sabah yaptığı açıklamada, FKÖ'nün Filistin uzlaşısına ilişkin Mısır'ın sunmuş olduğu teklife cevap verdiğini ifade etti.

Ahmed, Mısır'ın teklifine karşı verilen cevapta 2011 ve 2017'de imzalanan uzlaşı anlaşmalarının esas alındığına dikkati çekerek, madde madde anlaşmaya varılmış noktaların uygulanmasının zorunlu olduğunun icra mekanizmasına açıklandığını belirtti.

- "Hamas topraktan vazgeçmeyi öngören hiçbir anlaşmanın parçası olmayacak"

Öte yandan Hamas, Gazze'de sükunet hedefiyle yürüttüğü çabanın, ABD'nin hedeflediği Yüzyılın Anlaşması'na hizmet ettiğine ilişkin iddiayı kabul etmedi.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, Gazze'deki sükuneti hedefleyen anlaşmaya ilişkin Fetih liderlerinin açıklamalarının hiçbir şey ifade etmediğini, bu konuda söylenenlerin bir değer taşımadığını ve kimsenin itibar etmediği söylemler olduğunu vurguladı.

Kanu, "Hamas, ne siyasi bir alışverişin ne de ulusal projeyi yıkan, işgalciyi tanıyan ve topraktan vazgeçmeyi öngören uluslararası bir anlaşmanın parçası olacaktır."