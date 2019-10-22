Filistinli tutuklu Gannam 100 gündür açlık grevinde

KAYS EBU SAMRA - İsrail hapishanesinde tutulan Filistinli Ahmed Gannam, hakkındaki idari tutukluluk kararını protesto için başladığı açlık grevinde 100 günü doldurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El-Halil kentinde yaşayan 42 yaşındaki Gannam, 8 Haziran'da İsrail güçleri tarafından tutuklandı.

"İdari tutukluluk" adı altında alıkonulan Gannam, İsrail'in bu uygulamasına tepki göstererek, serbest bırakılma talebiyle 14 Temmuz'da açlık grevine başladı.

Gannam'ın hayatından endişe eden ailesi de bu süreçte insan hakları kuruluşlarına ve ilgili makamlara harekete geçmeleri için çağrıda bulundu.

İsrail'in ziyaretlere izin vermemesi nedeniyle ailesi Gannam'la ilgili bilgileri, ya avukatından ya da Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden alabiliyor.

- "Kardeşimi her an kaybediliriz"

AA muhabirine konuşan Filistinli tutuklunun kardeşi Nasır, Gannam'ın hayatı konusunda ciddi endişeleri olduğunu belirterek, "100 günlük açlık grevinin ardından sağlığı nasıl olabilir? Kardeşimi her an kaybediliriz. Serbest bırakılması için resmi ve insan hakları kuruluşlarının harekete geçerek İsrail'e baskı yapması gerekiyor." dedi.