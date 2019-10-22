Filistinli tutuklu Gannam 100 gündür açlık grevinde

KAYS EBU SAMRA - İsrail hapishanesinde tutulan Filistinli Ahmed Gannam, hakkındaki idari tutukluluk kararını protesto için başladığı açlık grevinde 100 günü doldurdu.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El-Halil kentinde yaşayan 42 yaşındaki Gannam, 8 Haziran'da İsrail güçleri tarafından tutuklandı.
"İdari tutukluluk" adı altında alıkonulan Gannam, İsrail'in bu uygulamasına tepki göstererek, serbest bırakılma talebiyle 14 Temmuz'da açlık grevine başladı.
Gannam'ın hayatından endişe eden ailesi de bu süreçte insan hakları kuruluşlarına ve ilgili makamlara harekete geçmeleri için çağrıda bulundu.
İsrail'in ziyaretlere izin vermemesi nedeniyle ailesi Gannam'la ilgili bilgileri, ya avukatından ya da Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden alabiliyor.
- "Kardeşimi her an kaybediliriz"
AA muhabirine konuşan Filistinli tutuklunun kardeşi Nasır, Gannam'ın hayatı konusunda ciddi endişeleri olduğunu belirterek, "100 günlük açlık grevinin ardından sağlığı nasıl olabilir? Kardeşimi her an kaybediliriz. Serbest bırakılması için resmi ve insan hakları kuruluşlarının harekete geçerek İsrail'e baskı yapması gerekiyor." dedi.
Gannam'ın birçok rahatsızlığı bulunduğunu belirten Nasır, yaklaşık 15 yıl önce lösemi teşhisi konularak kemik iliği nakli geçirdiğini anlattı.
Kardeşinin, biri 4 diğeri bir buçuk yaşında 2 çocuğu olduğunu ifade eden Nasır, İsrail yönetiminin Gannam'ı daha önce bir kaç kez daha tutukladığını, 4 yıl idari tutukluluk olmak üzere toplam 9 buçuk yıl hapiste kaldığını belirtti.
Gannam'ın Avukatı Eşref Ebu Senine ise müvekkilinin sağlık durumunun kötü olduğunu ifade etti.
"Açlık grevi yapan Gannam, 40 kilo kaybetti. Ancak motivasyonunun iyi olduğunu ve serbest kalana kadar grevi sürdüreceğini söylüyor." diyen Ebu Senine, bir hafta önce sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle İsrail'deki Rehovot kentinde bulunan bir hastaneye kaldırıldığını aktardı.
İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak) Gannam'ın serbest bırakılması talebini kabul etmediğine işaret eden Ebu Senine, Filistinli tutuklunun, açlık grevini bitirmesi için İsrail tarafının getirdiği tüm teklifleri reddettiğini kaydetti.
Ebu Senine, Gannam'ın serbest bırakılmak için insan hakları kuruluşlarına İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunduğunu dile getirdi.
- "Gannam tehlikeli bir aşamada"
Filistin Esirler Cemiyeti de yaptığı yazılı açıklamada, Gannam'ın tehlikeli bir aşamaya geldiğini vurguladı.
Açıklamada, Filistinli tutuklunun, ailesini görmesine izin verilmediği, hücre hapsine konulduğu, Remle Hapishanesinde zor şartlar altında tutulduğu ve en son Rehovot kentindeki hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
Gannam'ın yanı sıra Filistinli tutuklulardan İsmail Ali 90, Tarık Kadan 83, Ahmed Zehran 30, Musab el-Hindi ile Hibe el-Lubdi 28 gündür açlık grevi yapıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 binin üzerinde Filistinli bulunuyor.
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