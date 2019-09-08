"Filistinli tutuklu Sayih'in ölümünden İsrail sorumlu"

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu da yaptığı yazılı açıklamada, "Gazeteci Bessam es-Sayih'in hapishanede tıbbi ihmal sonucu şehit olmasının yansımalarından İsrail sorumludur. Bu çirkin suç, İsrail'in kahraman esirlere karşı vahşi yüzünü yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Kile, uluslararası toplum ve insan hakları örgütlerinden, "sessizliğini bozmasını, Filistinli tutukluların korunması için ciddi çalışmalar yapmasını ve İsrail'i uluslararası insan hakları hukukuna uymaya zorlamasını" istedi.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Kile, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in tedavisindeki ihmalkar tutumunun Filistinli tutuklunun yavaş yavaş ölümüne neden olduğunu belirterek, tıbbi ihmalin devam etmesi halinde ölüm vakalarının sayısının artacağı uyarısında bulundu.

Kanu, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) İsrailli yöneticileri işledikleri suçlardan dolayı yargılamak için acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

FKÖ'ye bağlı Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Filistinli tutuklulara karşı uyguladığı fiziksel ve psikolojik işkenceler ile tıbbi ihmal gibi ırkçı suçlardan İsrail sorumlu tutuldu.

Açıklamada, Filistinli tutuklulara yönelik hukuk ihlallerinin soruşturulması ve İsrail'e uluslararası hukukun dayatılması talep edildi.

- "Sayih'in kanı yerde kalmayacak"

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada da "Şehit Sayih'in kanının yerde kalmayacağı, işgal altındaki Batı Şeria'da ve her bir karış Filistin toprağında İsrail'in peşini bırakmayan bir lanet olacağı" kaydedildi.

Açıklamada, Batı Şeria'daki direniş ateşinin ve Kassam Tugaylarının her daim hazır olacağı, işgalcilerin peşini bırakmayacağı ifade edildi.

İsrail hapishanesinde 4 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası Filistinli Bessam es-Sayih (47), tedavi için kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.