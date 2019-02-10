"Filistinli tutuklu ve şehit ailelerinin ödeneklerinin kesilmesi korsanlıktır"

Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören yasayı, "korsanlık" olarak nitelendirdi.

Şeyh, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "İsrail'in tahsil ettiği Filistin'e ait vergilerden Filistin hükümetinin tutuklu ve şehit ailelerine ödediği maaşa denk gelen kısmın kesilmesini öngören yasanın uygulanmasının gelecek hafta Güvenlik Kabinesi'nde görüşüleceği" yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

"Tutuklu ve şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören yasa gerekçe gösterilerek Filistinlilere ait ödeneklerin İsrail korsanlığına maruz kalmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullanan Şeyh, tek bir dolarları bile olsa bunu söz konusu aileler için harcayacaklarını vurguladı.

Haftalık olağan kabine toplantısında konuşan Netanyahu, İsrail'in tahsil ettiği Filistin'e ait vergilerden Filistin hükümetinin tutuklu ve şehit ailelerine ödediği maaşa denk gelen kısmın kesilmesini öngören yasanın uygulanmasını gelecek hafta Güvenlik Kabinesi'nde görüşüleceğini duyurmuştu.