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Filistinli tutuklular ile cezaevi idaresi arasındaki müzakerelerde ilerleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 12:03 | Son Güncelleme

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kudra Faris: "Cezaevi yönetiminin ilk kez halka açık telefonların kurulmasını onayladığı yönünde bilgiler geliyor"

Fetih Hareketi'ne bağlı Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kudra Faris, İsrail hapishanelerindeki hak ihlallerini protesto etmek için açlık grevi yapan Filistinli tutuklular ile cezaevleri idaresi arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Müzakerelerde ilerleme var. Cezaevi yönetiminin ilk kez halka açık telefonların kurulmasını onayladığı yönünde bilgiler geliyor." dedi.

İlerleyen saatlerin "önemli" olduğuna vurgu yapan Faris, tutukluların açlık grevine son vereceği bir anlaşmanın imzalanabileceğine işaret etti.

Faris, cezaevleri idaresi ile Filistinli tutuklular arasındaki diyalog görüşmeleri tamamlamak için bugün Rimon Hapishanesi'nde bir görüşme olacağını da kaydetti.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların hak ihlallerini protesto etmek için başlattıkları açlık grevi 8. gününde devam ediyor.

- Yaklaşık 400 tutuklu açlık grevinde

İsrail Cezaevleri İdaresi ile Filistinli tutukluların temsilcileri arasında yapılan diyalog görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Rimon ve Necef (Negev) hapishanelerinde yaklaşık 150 Filistinli tutuklu 8 Nisan'da süresiz açlık grevine başlamıştı.

Filistin Esirler Heyeti tarafından 11 Nisan'da yapılan açıklamada ise İsrail'in Negev, Rimon, Nefha, İşel, Ofer, Celbu ve Mecdu hapishanelerinde açlık grevine katılan Filistinli tutukluların sayısının yaklaşık 400'e ulaştığı duyurulmuştu.

İsrail hapishanelerinde cep telefonu sinyalini kesici cihaz yerleştirilmesi gibi Filistinli tutuklulara karşı yapılan uygulamalar nedeniyle 2019'un başından bu yana gerginlik yaşanıyor.

Tutuklular, sağlığa zarar veren sinyal kesici cihazların kaldırılmasını, Gazze'deki tutuklu ailelerinin ziyaretlerinin yeniden başlamasını, genel kullanıma açık ankesörlü telefonların bağlanmasını, baskınların sonlandırılmasını, tıbbi ihmallerin sona ermesini ve şartların iyileştirilmesini talep ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistinli Esirler

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