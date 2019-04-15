Filistinli tutuklular ile cezaevi idaresi arasındaki müzakerelerde ilerleme

Fetih Hareketi'ne bağlı Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kudra Faris, İsrail hapishanelerindeki hak ihlallerini protesto etmek için açlık grevi yapan Filistinli tutuklular ile cezaevleri idaresi arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Müzakerelerde ilerleme var. Cezaevi yönetiminin ilk kez halka açık telefonların kurulmasını onayladığı yönünde bilgiler geliyor." dedi.

İlerleyen saatlerin "önemli" olduğuna vurgu yapan Faris, tutukluların açlık grevine son vereceği bir anlaşmanın imzalanabileceğine işaret etti.

Faris, cezaevleri idaresi ile Filistinli tutuklular arasındaki diyalog görüşmeleri tamamlamak için bugün Rimon Hapishanesi'nde bir görüşme olacağını da kaydetti.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların hak ihlallerini protesto etmek için başlattıkları açlık grevi 8. gününde devam ediyor.

- Yaklaşık 400 tutuklu açlık grevinde

İsrail Cezaevleri İdaresi ile Filistinli tutukluların temsilcileri arasında yapılan diyalog görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Rimon ve Necef (Negev) hapishanelerinde yaklaşık 150 Filistinli tutuklu 8 Nisan'da süresiz açlık grevine başlamıştı.