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Filistinli tutuklular ile İsrail Cezaevleri İdaresi arasında ön anlaşma

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 19:02 | Son Güncelleme

Filistinli tutuklular ile İsrail Cezaevleri İdaresi arasında ön anlaşma

Filistinli tutuklular ile İsrail Cezaevleri İdaresi, 8 gün önce başlatılan açlık grevine son verilmesi yönünde ön anlaşmaya vardı.

Fetih Hareketi'ne bağlı Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular ile cezaevleri idaresi arasında tutukluların taleplerine ilişkin ön anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Sözcüsü Mecdi el-Adra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşmanın ardından Filistinli tutukluların, açlık grevi dahil gerginliği tırmandırma adımlarını durdurduğunu söyledi.

Anlaşmanın, "genel kullanıma açık ankesörlü telefonların bağlanmasını, son saldırıda Necef (Negev) Hapishanesi'nden nakledilenlerin iadesini ve uygulanan para cezasının azaltılmasını" öngördüğünü aktaran Adra, sinyal kesici cihazların kaldırılmasının ise daha sonra görüşüleceğini ifade etti.

İsrail Cezaevleri İdaresi ile Filistinli tutukluların temsilcileri arasında yapılan diyalog görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Rimon ve Necef hapishanelerinde yaklaşık 150 Filistinli tutuklu geçen pazartesi günü süresiz açlık grevine başlamıştı.

Filistin Esirler Heyeti tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Negev, Rimon, Nefha, İşel, Ofer, Celbu ve Mecdu hapishanelerinde açlık grevine katılan Filistinli tutukluların sayısının 400'e ulaştığı duyurulmuştu.

İsrail hapishanelerinde cep telefonu sinyalini kesici cihaz yerleştirilmesi gibi Filistinli tutuklulara karşı yapılan uygulamalar nedeniyle 2019'un başından bu yana gerginlik yaşanıyor.

Tutuklular, sağlığa zarar veren sinyal kesici cihazların kaldırılmasını, Gazze'deki tutuklu ailelerinin ziyaretlerinin yeniden başlamasını, genel kullanıma açık ankesörlü telefonların bağlanmasını, baskınların sonlandırılmasını, tıbbi ihmallerin sona ermesini ve şartların iyileştirilmesini talep ediyordu.

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Filistin israil ön anlaşma

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