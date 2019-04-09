İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların sıkıntılarına dikkati çekmek amacıyla Gazze'de sembolik hapishane kuruldu.

Filistinli tutuklularla dayanışma etkinlikleri kapsamında kurulan sembolik hapishaneye elleri kelepçeli giren Filistinli gruplardan yetkililer ve insan hakları aktivistleri, tutukluların yaşadığı sıkıntılara dikkati çekti.

Gazze'deki Filistin Esirler Bakanlığı Enformasyon Müdürü İslam Abdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail cezaevleri idaresinin koğuşlarda Filistinli tutukluları elleri kelepçeli olarak uzun saatler tuttuğunu belirterek, tutukluların yaşadığı bu tür sıkıntılar için farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Abdu, bu faaliyetle ayrıca uluslararası topluma İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerini ve işlediği suçları iletme amacı taşıdıklarını kaydetti.

Filistinli tutukluların İsrail'in ihlallerini protesto için dün açlık grevine başladığını hatırlatan Abdu, zor şartlar altındaki tutuklulara her zaman destek olacaklarını söyledi.