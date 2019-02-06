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"Filistinli tutuklunun ölümünden İsrail sorumlu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 22:57 | Son Güncelleme

Hamas: - "Sağlığının bozulduğunu ve tehlikeli bir duruma geldiğini doğrulayan tüm tıbbi raporlara rağmen, kötü şartlar altında tutulması, ona yönelik tıbbi ihmal, gerekli tedavinin sunulmasının reddedilmesiyle birlikte Barud'un ölümünden tamamen İsrail'i sorumlu tutuyoruz"

GAZZE (AA) - Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Faris Barud'un (51) sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinden İsrail'i sorumlu tuttu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Sağlığının bozulduğunu ve tehlikeli bir duruma geldiğini doğrulayan tüm tıbbi raporlara rağmen, kötü şartlar altında tutulması, ona yönelik tıbbi ihmal, gerekli tedavinin sunulmasının reddedilmesiyle birlikte Barud'un ölümünden tamamen İsrail'i sorumlu tutuyoruz." denildi.

Barud'un ölümü, İsrail'in tehlikeli cani davranışı ile başta hasta tutuklular olmak üzere tüm Filistinli tutuklulara yönelik insan hakları ihlallerini yansıtan, insanlığa karşı işlenmiş büyük bir suç olarak değerlendirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Esirlerimize yönelik işlenmeye devam eden bu suçlar onların azmini kıramayacak ve iradelerini etkilemeyecek. Hamas, neye mal olursa olsun esirlerin sıkıntılarını sonlandırmak ve tamamının serbest bırakılmasını sağlamak için cihat ve direniş yürüyüşüne devam edecek."

Açıklamada, uluslararası insan hakları ve hukuk kuruluşlarından, İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinlinin hayatını kurtarmak ve İsrail'i işlediği suçlardan dolayı yargılamak için derhal ve ciddi bir şekilde çalışma yapmaları istendi.

İsrail'in güneyindeki Rimon Hapishanesi'nde 28 yıldır tutuklu bulunan Faris Barud, sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Abluka altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Şati mülteci kampı nüfusuna kayıtlı Barud, bir Yahudi yerleşimciyi öldürdüğü suçlamasıyla 1993'te İsrail güçlerince gözaltına alınmış ve ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmişti.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu, 270'i çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

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Filistinli tutuklu Faris Barud'un ölümü Hamas israil

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