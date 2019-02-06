"Filistinli tutuklunun ölümünden İsrail sorumlu"

GAZZE (AA) - Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Faris Barud'un (51) sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinden İsrail'i sorumlu tuttu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Sağlığının bozulduğunu ve tehlikeli bir duruma geldiğini doğrulayan tüm tıbbi raporlara rağmen, kötü şartlar altında tutulması, ona yönelik tıbbi ihmal, gerekli tedavinin sunulmasının reddedilmesiyle birlikte Barud'un ölümünden tamamen İsrail'i sorumlu tutuyoruz." denildi.

Barud'un ölümü, İsrail'in tehlikeli cani davranışı ile başta hasta tutuklular olmak üzere tüm Filistinli tutuklulara yönelik insan hakları ihlallerini yansıtan, insanlığa karşı işlenmiş büyük bir suç olarak değerlendirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Esirlerimize yönelik işlenmeye devam eden bu suçlar onların azmini kıramayacak ve iradelerini etkilemeyecek. Hamas, neye mal olursa olsun esirlerin sıkıntılarını sonlandırmak ve tamamının serbest bırakılmasını sağlamak için cihat ve direniş yürüyüşüne devam edecek."